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Gündem El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yaralıların yarısı çocuk!
Gündem

El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yaralıların yarısı çocuk!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 17:25:00 -
El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yaralıların yarısı çocuk!

Siyonist bombardıman altındaki Gazze şeridinde faaliyet gösteren Gazze Şeridi'ndeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yaralıların en az yarısının çocuk olduğu öğrenildi.

İsrail 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze şeridine bomba yağdırıyor.

Filistinli gazeteci Muhammed Rabah, siyonistlerin çocuk katliamına dikkat çektiği bir habere imza attı.

Rabah, Gazze şerdindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen yaralıların yarısının çocuk olduğunu aktardı. Öte yandan Rabah, hastaneye gelen birçok yaralının, yatak sayısının yetersiz olması nedeniyle hastane koridorlarında yerde tedavi edildiğini belirtti.

El Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Dr. Halil El Dakran, saldırılar nedeniyle hastaneye getirilen yaralıların yarısının çocuk olduğunu söyledi. İsrail bombardımanı sonucu bacaklarını kaybeden Farah Houda'nın durumunu anlatan Dakran, "12 yaşındaki bu çocuk, hayata uzuvları olmadan başlamak için ne yaptı? İsrail güçlerinin stratejik hedefi bu mu?" dedi.

Farah Houda ise, kuzenleriyle birlikte El Mughraqa kasabasındaki evlerindeyken füze saldırısı düzenlendiğini söyledi. Farah, "Kardeşim beni alıp başka bir odaya götürmeden önce çığlık atıyordum, annemi arıyordum ve yardım istiyordum. Ablamın da ağladığını duymuştum, dayanamayıp kardeşimin kollarında bayılmışım” diye konuştu.
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Çocuklarda salgın artıyor!

Gazze'deki can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken, Filistinlilerin sığındıkları okul, hastane, kamp gibi alanlardaki aşırı kalabalık nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılma riski de arttı. El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin çocuk bölümüne mide ve bağırsak rahatsızlığı yaşayan onlarca çocuk getirildi.

Hastane Sözcüsü Dakran, çocuklar arasındaki bulaşıcı hastalıkların yaygınlaştığını, en sık görülen hastalıklar arasında mide-bağırsak enfeksiyonu, zatürre gibi hastalıkların yer aldığını söyledi. Su sıkıntısı nedeniyle birçok ailenin çocuklarını denizde yıkamak zorunda kaldığını belirten El Dakran, elektrik kesintisi sonucu arıtma sistemlerinin çalışmadığını, bu nedenle denizin de kirlendiğini anlattı.

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