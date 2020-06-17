Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 3 bin 970'e, Kolombiya'da ise 1801'e yükseldi.



Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişi yaşamını yitirdi.



Böylece ülke genelinde virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 970'e, vaka sayısı ise 621 artışla 47 bin 923'e ulaştı.



Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 1801 oldu.



Ülkedeki vaka sayısı 1868 artarak 54 bin 931'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 366'ya yükseldi.

