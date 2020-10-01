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Aktüel Ekvador, Bolivya ve Honduras'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Ekvador, Bolivya ve Honduras'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-01 00:45:18 -
Ekvador, Bolivya ve Honduras'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ekvador'da 11 bin 355, Bolivya'da 7 bin 931 ve Honduras'da 2 bin 323'e yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 355'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1298 artışla 137 bin 47'ye, iyileşenlerin sayısı 112 bin 296'ya ulaştı.

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 31 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 7 bin 931'e yükseldi.

Vaka sayısının 418 artarak 134 bin 641'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 94 bin 895 oldu.

Honduras basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 artarak 2 bin 323'e, vaka sayısı ise 561 artışla 76 bin 98'e ulaştı.

Honduras'da 27 bin 383 kişi virüsü yendi.

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