Ekşi Sözlük'te bebek katili Abdullah Öcalan güzellemesi!
Yapılan paylaşımlar sebebi ile erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük, yeni bir skandala daha imza attı. Platformun yazarları, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı övgü dolu sözlerle gündeme getirdi.
Yeniakit.com.tr
Her türlü hakareti kendine özgürlük alanı sayan Ekşi Sözlük, yeni bir skandala daha imza attı.
Platformun yazarları terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ı övgü dolu sözlerle gündeme getirdi.
Açılan başlıkta, bebek katili Öcalan için, "APO'nun barışı getireceğini biliyorsunuz" denildi.
VPN üzerinden erişime açık!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 21 Şubat tarihinde Ekşi Sözlük’e erişim engellemesi kararı verdi.
2 Mart Perşembe günü de Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engeli kararının kaldırıldığını duyurdu.
Buna karşın Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ise erişim engeli kararının kaldırılmasına BTK tarafından yapılan itirazı değerlendirerek, Ekşi Sözlükʼe yeniden erişim engeli getirilmesine hükmetti.
Platforma VPN üzerinden erişim ise devam ediyor.