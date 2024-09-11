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Gündem Ekrem'li İstanbul'da çevre kirliliği! Haliç eski günlerine geri dönüyor
Gündem

Ekrem'li İstanbul'da çevre kirliliği! Haliç eski günlerine geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2024-09-11 11:55:00 -

Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde temizlenmeye başlanan ve kötü kokudan arındırılan Haliç'in şimdiki hali yürekleri burkuyor. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB’nin Haliç için nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu...

İstanbul’un "Altın Boynuz"u olarak bilenen Haliç, kirliliği ile yeniden gündeme geldi. Çöplerin yüzdüğü sahil şeridi havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul’da sık sık kirliliğiyle gündeme gelen Haliç'in kıyısı çöplerle kaplandı. Zaman zaman kötü kokunun yayıldığı belirtilirken, kıyıda biriken atıklar vatandaşları rahatsız ediyor. Kıyıda çöplerin suyu yüzesini kapladığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde Haliç'in durumu gözler önüne serildi. Görüntülerde, sahil şeridinde bulunan çöpler dikkat çekti.

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