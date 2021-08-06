Ekrem'in yeni 'çılgın palavrası' yayında! İstanbullulara çağrı yaptı

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni ‘çılgın palavrasını’ duyurdu. ‘Temel Atmama Töreni’ gibi safsatalarla şov yapmaya çalışan ancak iptal ettiği arıtma tesisiyle tüm Marmara Denizi’ni ateşe atan İmamoğlu, ‘bütçe yok’ edebiyatı yaptığını çabuk unuttu.

Arıtma tesisinin israf olduğunu ileri sürerek projeyi iptal eden, öbür taraftan yandaş şarkıcılara para akıtan, para olmadığını ileri sürerek toplu taşıma araçlarının bakımını yapmayan ancak Fatih Sultan Mehmet’in sahte olduğu belirtilen tablosu için milyonları akıtan İmamoğlu, şimdi de farklı bir bütçe şovuyla gündem oldu.

Bugüne dek bütçe tartışmaları üzerinden sayısız kez kendisiyle çelişen CHP’li İBB Başkanı, geniş kapsamlı katılımcı bütçesi oluşturacaklarını söyledi.

Halkın projelerini beklediğini ileri süren İmamoğlu yönetimi, seçilecek projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.

İBB’den yapılan açıklama şu şekilde: