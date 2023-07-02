Ekrem’in yaptığını Yunan yapmazdı!

Göreve geldiğinde Yunan medyasında, “İstanbul’u Erdoğan’dan alan Pontuslu” ve “Konstantinopolisi fetheden Yunanlı” şeklinde manşetler atılan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, palikarya medyasını haklı çıkaracak rezaletlerini sürdürüyor. Ayasofya’nın ibadete açılmasını “gereksiz” bulan, meydanlara Türk katili papaz Makarios’un heykelini diken ve Bizanslıların at koşturduğu Antik Roma Hipodromu’nu gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar başlatan İmamoğlu, diğer yandan ecdadın izlerini bir bir siliyor. Daha önce İBB TV’nin cami ve minareli logosunu LGBTİ renkleriyle değiştiren, Ayasofya, Kariye ve Sultanahmet Camilerinin figürlerini ayaklar altına seren ve son olarak “Tasavvuf Müzesi yapacağım” dediği Feshane’yi sapkın homoların propagandasına alet eden İmamoğlu, bu defa Sultan Abdülhamid’in hayata geçirdiği Hamidiye Su markasının ismini değiştirdi. İBB iştirak şirketi Hamidiye A.Ş. tarafından satılan ve 121 yıllık geçmişi bulunan su markası “Hamidiye”nin adının “HMD” olarak olarak değiştiren İmamoğlu’nun skandal girişimine kamuoyundan tepki yaparken, akıllara “İBB’nin başında ancak bir Yunanlı olsa bunları yapardı” dedirten CHP’li İmamoğlu’nun benzer rezaletleri geldi.

Ekrem Yunan'dan farksız

İşte “Ekrem Yunan’dan farksız” dedirten o skandallardan bazıları:

“Tasavvuf Müzesi” yapacağını söylediği tarihi Feshane binasında, satanist semboller, çıplak heykeller ve LGBTİ propagandası içeren ahlak dışı sergi açıldı.

İBB yönetimi, aralarında Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu İstanbul’un simge yapılarının motiflerini Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirerek, ayaklar altına serdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bizanslıların at koşturduğu Antik Roma Hipodromu’nu gün yüzüne çıkarma hayali kuran İmamoğlu’nun, çok sayıda Osmanlı yadigârı yapıya zarar verme pahasına proje hazırladığı ortaya çıktı.

İmamoğlu’na bağlı İBB yönetimince, Kadıköy’de açılan Müze Gazhane binasının duvarlarına, çocukların da görebileceği şekilde canavardan cinsel organ çizildi.

Göreve gelir gelmez, cami ile minare figürlerinin yer aldığı İBB TV logosunu değiştirilerek yerine LGBT renklerini andıran renkli bir duman figürü kullanıldı.

Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını gereksiz bulan İmamoğlu’nun İBB’si, ateist Nesin Vakfı ile kol kola girerek Çatalca’da bulunan 49 metrekarelik mescidin inşaatını durdurup yıkıma başladı.

Bu arada, CHP’li İBB yönetimi kamuoyundan yükselen yoğun tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, “Hamidiye Su markasının devam ettiğini, ikinci bir marka olarak HMD’nin piyasaya sürüldüğünü” öne sürerek yaşanan rezaleti perdelemeye çalıştı.

“CHP’nin ihanet kotasını aştı”

Rezalete tepki gösteren Sanat Tarihçisi Murat Özer, şu değerlendirmede bulundu: “CHP’li İBB Başkanının, Osmanlı mirasına yönelik bugüne kadar doğru dürüst hiçbir restorasyon projesini görmedik. Buna karşın Bizans’ı ihya etme çabaları var. Surlarla ilgili yürüttüğü çalışma ortada. Aynı şekilde Çatladıkapı mevkiinde bir tane Bizans sarayı vardı. Onun ortaya çıkarılması için bir çalışma yürüteceğini söyledi. İşin ilginç tarafı Bizans’la ilgili eserleri de ihya edemedi. Bizans’a yönelik projeleri özellikle Batı ve Yunanistan’dan destek görebilmek için yürütüyor. İBB Başkanı seçildiğinde Yunan basınından çok sayıda manşet atılmıştı. Temel maksat buydu. Çünkü CHP’nin Başkanı Türk milletinden değil, Avrupalı dostlarından destek görmeyi hedefliyor. Özellikle Abdülhamid’in mirasına yönelik tavrı çok net. Dünyada marka olarak tescil edilmiş, şişelenmiş, paketlenmiş ilk su markalarından bir tanesi Hamidiye’dir. Bu mirası ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim gerçekten kabul edilebilir bir şey değildir. Bu girişimi ihanet olarak görüyorum, CHP’nin ihanet kotasının bile üstünde bir şeydir bu.”

“İBB yıkmayı bırakmalıdır”

Tarihçi Fahri Sarrafoğlu ise şunları söyledi: “Son zamanlarda ülkemiz içinde nedense aslında basit gibi görülen bazı değişiklikler birlik ve beraberliğimize zarar vermektedir. Sanat, müzik gibi evrensel değerleri de alet ederek bizi yüz yıllardır ayakta tutan bu değerlere saygısızlık yapılmakta ya da yapılmaya teşebbüs edilmektedir. Toplumumuz manevi değerlerine çok bağlı ve bu konuda hassas olduğu için bu konuda yerel yönetimler de yapılacak olan tüm etkinliklerinde, dini, manevi değerlerimize önem vererek toplumun bu hassasiyetine dikkat etmelidir. İstanbul sadece İslam aleminin değil tüm dünyanın göz bebeğidir. Ecdadımız buraya çok değer vermiştir. Sağlık, kültür, eğitim, sanat alanında yaptığı eserler bugün bile ayakta duruyor ve onur kaynağımızdır. İBB yapacağı en güzel iş bu eserleri yok etmek yerine sağlamlaştırmak, bakımını yapmak.”