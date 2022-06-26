Ekrem'in süt yalanı işte böyle patladı!

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Yalanları ile gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her çocuğa ayda 8 litre süt dağıtıyoruz." ifadeleri de yalan çıktı.

"2021 yılında 125 bin çocuğa süt dağıttık." diyen İmamoğlu'nun yalanı, İBB Denetim Komisyonu Raporu ile elinde patladı.

İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin, 125 bin çocuğa zikrettiği süt miktarını ulaştırabilmek için, ayda 8 litreden bir milyon litre, yılda da 12 milyon litre süt alımı gerçekleştirmesi gerekiyordu.

Denetim Komisyonu Raporu'na göre, İBB'nin 2021 yılında 6 Milyon 496 bin 496 Litre süt aldığı ortaya çıktı.