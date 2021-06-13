Ekrem’in salyası Körfez’i de sardı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği sebebiyle İstanbul kıyılarında başlayan deniz salyası (müsilaj) Marmara Denizi’nden sonra Körfez’i de sardı. Çanakkale Boğazı’na ilerleyen kirlilik, vatandaşları tedirgin ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan “Müsilaj Temizleme Seferberliği” kapsamında Maltepe Bostancı sahilinde yürütülen çalışmalar dün de sürdü. Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi’nden 4 günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

Dehşet havadan görüntülendi

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, 14 Mayıs’ta 50 kilometrekarelik alanı kapsayan müsilajın şu anda 100 kilometrekarelik bir alanı sardığını söyledi. AA muhabirinin eğitim uçağı ile çektiği görüntüler, müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul’da Anadolu Yakası kıyıları ve Adalar civarında biriktiğini gözler önüne serdi.

“Temel atmama”nın fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, “Arıtma tesislerini ‘temel atmama’ törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul’umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır. Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır” dedi. Öte yandan, İTÜ’te üretilen filtrelerin, Marmara Denizi’nde müsilajın ortaya çıkmasına neden olan evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmasında yüzde 99 başarı sağladığı belirtildi.

