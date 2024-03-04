Ekrem’in maskesini düşüren reklam filmi sosyal medyada gündem oldu!

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala siyasi partiler çalışmalarını devam ettirirken; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan bir video sosyal medyada viral oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, yerel seçimlere ilişkin İBB'ye göndermede bulunan video yayınladı.

"Algı ve sosyal medya belediyeciliğine son"

İBB'nin sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına vurgu yapılan video, "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son." notu ile paylaşıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, MHP'nin daha önce aynı başlıkla paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan videosunu alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum: Gerçekler kazanacak!

İmamoğlu’nun “tam yol ileri” şeklindeki sloganına da göndermelerin bulunduğu söz konusu reklamı paylaşan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Gerçekler kazanacak" ifadelerini kullandı.

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