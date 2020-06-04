Ekrem’in maskesi düştü

İcraat üretmeyip skandallarıyla gündeme gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun rezaletleri bitmek bilmiyor. İBB bünyesinde faaliyet yürüten İSMEK’in ‘Günde 10 bin maske üreteceği’ açıklamasını yapan İmamoğlu’nun sözlerinin tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu, bırakın üretimi, milletin parasıyla maske almak için kolları sıvadı.

İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü’nün, toplamda 17 bin 348 kutu tek kullanımlık steril maske ve 2 bin adet tek kullanımlık toz ve virüs maskesi için ihale bile yapmadan pazarlıkla alım yaptığı öğrenildi. Ayrıca, T3 Vakfı’na yönelik iftiralara sessiz kalarak vakıfla işbirliğini bozan İmamoğlu’nun, vakıftan ücretsiz temin ettiği yüz koruyucu siperlik için de ihaleye çıktığı belirlendi.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir yalanı daha gün yüzüne çıktı. 16 milyon nüfuslu İstanbul’da, İBB’ye bağlı İSMEK’in günde 10 bin maske ürettiği ve vatandaşlara dağıtılacağı yalanı İmamoğlu’nun talimatıyla yapılan alımla çöktü. İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin pandemi sürecinde kullanılmak üzere on binlerce kutu maske alımı için ihaleye bile çıkmadan, pazarlıkla alım yaptığı belirlendi. Öte yandan, mütevelli heyeti başkanlığını Selçuk Bayraktar’ın yürüttüğü T3 vakfı tarafından İBB için ücretsiz olarak üretilen yüz siperliklerinin, CHP’nin iftiraları sebebiyle protokolün bozulması sonrası ücretli temini için girişimde bulunulduğu bildirildi.

İcraat yok yalan çok

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin oylarıyla seçilen ve göreve gelmesinin üzerinden 1 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen hiçbir ciddi icraatı olmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini yalanlamaya devam ediyor. İBB’ye bağlı olarak faaliyet yürüten İSMEK’in günlük 10 bin maske üretimine geçtiği ve halka dağıtılacağı yönünde reklam yapan İmamoğlu’nun sözlerinin baştan sona yalan olduğu anlaşıldı. İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü’nün çeşitli maske türlerinin temini için pazarlık yolu ile bir CHP’liden alım yapması, gerçeği gözler önüne serdi. İBB tarafından üretildiği iddia edilen tek kullanımlık maskelerden, 4 bin 83 kutu alım yapılması için İmamoğlu tarafından Levazım Müdürlüğü’ne talimat verildiği, adrese teslim pazarlıkla alımda tercih edilen firmanın da, CHP’li bir isme ait şirket olduğu ortaya çıktı.

Hani üretiyordunuz?

‘46 kalem koruyucu maske alımı’ adı altında çıkılan ihalede 11 bin 45 kutuda tek kullanımlık steril maske de isteniyor. Aynı ihale kapsamında 2 bin adet de virüs koruma maskesinin temin edilmesi yüklenici firmadan talep ediliyor. Cerrahi ağız maskesi, yüz dezenfektanı da karşılanması istenen ürünler arasında yer alıyor. Maske üretiyoruz diyerek halkı kandıran İBB yönetiminin, tek kullanımlık maskeleri bile yandaş şirketlerden pazarlıkla alması şehrin yalan ve ucuz algı operasyonlarıyla yönetildiğini adeta ispat ediyor.

T3 Vakfı’ndan ücretsiz

Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı Selçuk Bayraktar’ın yaptığı T3 Vakfı’nın İBB ile olan işbirliğini çirkin itiraflarla sabote eden CHP yönetiminin çirkefliğinin faturası da millete çıkarıldı. T3 Vakfı tarafından İBB için ücretsiz olarak üretilen yüz siperlikleri, protokolün bozulması sonrası ücretli bir şekilde temin edilmeye başlandı. İmamoğlu’nun İBB’de kullanılmak üzere yüz koruyucu siperlikleri de ücretli bir şekilde almaya mecbur kaldı. Daha düne kadar tek bir kuruş bile ödemeden sahip olduğu yüz siperlikleri, CHP yönetiminin T3 Vakfı’na yönelik iftiralara sessiz kalması nedeniyle, İBB kasasından çıkmaya başladı.