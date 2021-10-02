Ekrem'in İstanbulluya hafta sonu sürprizi! Üsküdar-Çekmeköy metrosu iptal
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Metro İstanbul'un Üsküdar-Çekmeköy hattında "teknik bir arıza" sebebi ile ulaşım durdu.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliği, İstanbullulara çile üstüne çile yaşatıyor. İBB yönetimindeki Metro İstanbul'un Üsküdar-Çekmeköy hattında ulaşım durdu.
İstanbulluya hafta sonu hediyesi!
Yolculara hafta sonu sürprizi yaşatan Metro İstanbul, vatandaşları yarı yolda bıraktı. Üsküdar metro istasyonunda yapılan anonslarda, "Lütfen dikkat! Sayın yolcularımız, teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz durdurulmuştur." denildi.
İade bileti verip gönderdiler
Vatandaşlar, kontrol noktasında bilet kullanmalarına rağmen seferin iptal olmasına tepki gösterince, metro yetkilileri tarafından yolculara tek kullanımlık "iade bileti" verildi.