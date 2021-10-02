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Gündem Ekrem'in İstanbulluya hafta sonu sürprizi! Üsküdar-Çekmeköy metrosu iptal
Gündem

Ekrem'in İstanbulluya hafta sonu sürprizi! Üsküdar-Çekmeköy metrosu iptal

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Metro İstanbul'un Üsküdar-Çekmeköy hattında "teknik bir arıza" sebebi ile ulaşım durdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 20:22:00 - 2021-10-02 20:34:07

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliği, İstanbullulara çile üstüne çile yaşatıyor. İBB yönetimindeki Metro İstanbul'un Üsküdar-Çekmeköy hattında ulaşım durdu.

İstanbulluya hafta sonu hediyesi!

Yolculara hafta sonu sürprizi yaşatan Metro İstanbul, vatandaşları yarı yolda bıraktı. Üsküdar metro istasyonunda yapılan anonslarda, "Lütfen dikkat! Sayın yolcularımız, teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz durdurulmuştur." denildi.

İade bileti verip gönderdiler

Vatandaşlar, kontrol noktasında bilet kullanmalarına rağmen seferin iptal olmasına tepki gösterince, metro yetkilileri tarafından yolculara tek kullanımlık "iade bileti" verildi.

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Yorumlar

BK

istanbul büyük şehir belediyesini dahi yönetmekten âciz imamoğlu kos koca türkiye cumhuriyeti devletini nasıl yönetecek bunda istanbulun fatihi sultan mehmede benzetmesi gerçekten uzak manidar böyle adam üç tane keçi dahi teslim edilmez
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MİLLET

Bu millete musdahak gelecek seçimde aday olsun yine %35 oy alır geçmişi çabuk unutan bir toplumuz vesselam
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