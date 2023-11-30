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Gündem Ekrem'in ayyaşı ortalığı birbirine kattı
Gündem

Ekrem'in ayyaşı ortalığı birbirine kattı

Yeniakit Publisher
2023-11-30 11:30:00 -
Ekrem'in ayyaşı ortalığı birbirine kattı

Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturduğu günden itibaren İstanbullulara hizmet etmesi gereken İBB, vatandaşların kabusu haline geldi. Arnavutköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait asfalt onarım aracının alkollü sürücüsü, bir araca çarparak kaçmaya çalıştı. Araç bir binanın duvarına çarparak dururken, kendisine tepki gösteren mahalle sakinlerine saldırmaya çalışan sürücü 180 promil alkollü çıktı.

Olay, dün gece Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İBB’ye ait yol bakım onarım aracı, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir araca çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Araç sürücüsü, İBB aracını takip etmeye başladı. Bu esnada yol bakım onarım aracı, bir gecekondunun duvarına çarptı. Kaza sonrasında vatandaşların tepki gösterdiği sürücü, araçtan inerek vatandaşlara küfürler savurup saldırmaya çalıştı. “Yav bir tane bira içtim” diyerek kendini savunan sürücü, vatandaşlara ve evinin duvarına çarptığı adama saldırmaya çalıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücü, polislere mahallelinin kendisine saldırdığını söyledi. Polis ekiplerinden de kaçmaya çalışan sürücü, yapılan testte 180 promil alkollü çıktı. Sürücü gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araç otoparka çekildi.

Alkollü şekilde araca binip çekmeye çalıştı, polisin yanında saldırmaya devam etti

Alkollü sürücü, çekici şoförünün aracını çekemediğini iddia ederek, alkollü şekilde araca binerek aracını kendi çekmek istedi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, polislere rağmen vatandaşlara küfürler edip saldırmaya devam etti. Yaşananlar anbean görüntülendi.

İBB, İstanbulluların kabusu oldu

Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturduğu günden itibaren İstanbullulara hizmet etmesi gereken İBB, vatandaşların kabusu haline geldi.

Mega kentte yaşayan vatandaşlar; çalışmayan metrolar, raydan çıkan tramvaylar, yanan İETT otobüsleri ve arızalanan metrobüslerle zorlu bir süreç içerisinde. İmamoğlu idaresindeki İBB, hayatını kolaylaştırmak bir tarafa her geçen gün İstanbulluların yaşam şartlarını zorlaştırıyor.
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Yorumlar

Kıl Adam

Adam alkollü araba kullandıysa , trafikten men edilir , belediye de muhtemelen işine son verir. Nereden çıktı şimdi bu Ekrem'in ayyaşı lafı. Bu adam alkollü araba kullanıyorsa , AKP belediyesine bağlı bir yerde de aynı şeyi yapmayacak mıydı? Maksadınız haber yapmak değil , haber çarptırmak.

Serdar

Chp demek alkol alıp çalgı çengi demek aklın esersede arasına çalış .
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