Ekrem'i başımıza musallat eden, başarısızlığından şikayet edemez!

Hürriyet yazarı Rauf Tamer, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kuytu köşe yerden bulup İBB Başkanı yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'da yaşananlardan şikayetçi olamayacağının altını çizdi.

Tamer'in bugünkü yazısı:

Bir dakika, bir dakika...

Önce şunu konuşalım.

İmamoğlu'ndan herkes şikayetçi olabilir ama bir kişi var ki, onun asla şikayet hakkı yoktur.

Kim o kişi?

İmamoğlu'nu keşfedip,

16 milyon nüfuslu İstanbul'un başına getiren zat.

***

İşte o zat, nasıl ki Canan Kaftancıoğlu'nu sırtında taşımaya mecburdur, aynı şekilde İmamoğlu'nun da velisi ve kefilidir... Ben onu tanırım, onu bilirim.

Seçimi kazanınca aslan,

bir hata yapınca kağıttan kaplan.

Yok öyle.

***

Adam, Beylikdüzü'nde

hem başarılı, hem mutluydu...

Hayatına bir girdiniz, dünyasını kararttınız. Öyle ki, ona pek yakışan tatil'i bile zehir ettiniz.

Bari bıraksaydınız da kayak yapan, yüzen, tenis oynayan, futboldan anlayan bir medeni Belediye Başkanı'nız olsaydı.

Not:

Yarın 15 Temmuz'un

6'ncı yıldönümünde onu

hem anıyoruz, hem kutluyoruz.

Anıyoruz: Çünkü 251 şehit ve 2 binden fazla yaralı vermişiz... Hepsini yüreğimizde hissediyoruz.

Kutluyoruz: Çünkü, bu alçak girişim karşısında kahramanca direnen milleti, yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadı'nı yürekten alkışlıyoruz.

Bayrak asın.