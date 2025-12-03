  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Ekrem ve Bedia Teymur’dan Akit Medya’ya ziyaret
Aktüel

Ekrem ve Bedia Teymur’dan Akit Medya’ya ziyaret

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem ve Bedia Teymur’dan Akit Medya’ya ziyaret

Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur ile Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Akit Medya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

ALİ KANTARCI/İSTANBUL

Mazlumların gür sesi Akit Medya, ülke gündemine yön veren yayıncılık anlayışıyla yalnızca medya dünyasında değil, iş dünyası ve sivil toplum çevrelerinde de önemli bir buluşma adresi olmayı sürdürüyor.

 

 

Güçlü yayıncılık vizyonu, ilkeli haberciliği ve toplumsal hassasiyetleri önceleyen yaklaşımı sayesinde etkisini her geçen gün artıran Akit Medya, farklı alanlardan lider isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur ile Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Akit Medya’ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

 

 

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Görüşmede Türkiye’nin medya iklimi, yeni nesil yayıncılık trendleri, dijital dönüşümün sektöre etkileri ve medya–toplum ilişkilerinin geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Nuri Karahasanoğlu, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, ilkeli duruşu önceleyen tüm medya yapılanmalarıyla iş birliklerine ve ortak projelere açık olduklarını vurguladı.

Akit’in haberleri ses getirdi! Süresiz nafaka zulmü bitiyor
Akit’in haberleri ses getirdi! Süresiz nafaka zulmü bitiyor

Gündem

Akit’in haberleri ses getirdi! Süresiz nafaka zulmü bitiyor

Akit, Ekrem’in mezhepçi örgütünü ortaya çıkardı! Ekrem’in Fetö’sü ‘Kırkcan’lar
Akit, Ekrem’in mezhepçi örgütünü ortaya çıkardı! Ekrem’in Fetö’sü ‘Kırkcan’lar

Gündem

Akit, Ekrem’in mezhepçi örgütünü ortaya çıkardı! Ekrem’in Fetö’sü ‘Kırkcan’lar

Akit yazdı bakanlık Pos tefeciliğini önlemek için harekete geçti
Akit yazdı bakanlık Pos tefeciliğini önlemek için harekete geçti

Gündem

Akit yazdı bakanlık Pos tefeciliğini önlemek için harekete geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23