Ekrem ve Bedia Teymur’dan Akit Medya’ya ziyaret

ALİ KANTARCI/İSTANBUL

Mazlumların gür sesi Akit Medya, ülke gündemine yön veren yayıncılık anlayışıyla yalnızca medya dünyasında değil, iş dünyası ve sivil toplum çevrelerinde de önemli bir buluşma adresi olmayı sürdürüyor.

Güçlü yayıncılık vizyonu, ilkeli haberciliği ve toplumsal hassasiyetleri önceleyen yaklaşımı sayesinde etkisini her geçen gün artıran Akit Medya, farklı alanlardan lider isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeni Medya Elektronik Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur ile Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, Akit Medya’ya bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Görüşmede Türkiye’nin medya iklimi, yeni nesil yayıncılık trendleri, dijital dönüşümün sektöre etkileri ve medya–toplum ilişkilerinin geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Nuri Karahasanoğlu, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, ilkeli duruşu önceleyen tüm medya yapılanmalarıyla iş birliklerine ve ortak projelere açık olduklarını vurguladı.