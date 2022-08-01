Ekrem ve asansörden sonra yürüyen merdiven de tatile çıktı!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rezaletlerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Dün Mecidiyeköy'de bozuk asansör rezilliğinin ardından şimdi de Bahçelievler Metrobüs Durağı'nda yürüyen merdiven skandalı yaşandı.

İniş var, çıkış yok

Vatandaşların kayda aldığı bir videoda, Bahçelievler metrobüs durağının üst geçidinde bulunan çıkış için kullanılan yürüyen merdivenin çalışmadığı görüldü.

Tepki çeken görüntü, "Ekrem ve asansörden sonra merdiven de tatile çıktı" yorumlarına neden oldu.

Bozuk asansör rezaleti de yaşanmıştı

Geçtiğimiz gün Mecidiyeköy'de de benzer bir hadise yaşanmıştı. Mecidiköy metrobüs durağı üstgeçidinde kaydedilen bir görüntüde, görme engelli bir vatandaşın, asansörlerin çalışmaması sebebiyle, çevrede bulunan bir vatandaşın yardımıyla merdivenlerden indirildiği görülmüştü.