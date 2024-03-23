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Gündem Ekrem varsa sorun var! Metrodan şimdi de dumanlar yükseldi
Gündem

Ekrem varsa sorun var! Metrodan şimdi de dumanlar yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-03-23 10:36:00 -

Ekrem İmamoğlu’nun kadim şehre başkan olduğundan beri başı dertten kurtulmayan İstanbulluların resmen can güvenliği kalmadı. Bakımsızlık nedeniyle bozulan metrolardan sonra artık dumanı tüten metrolar baş gösterdi.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda sefer yapan trenden Aksaray İstasyonu'nda duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi, ulaşımda aksama yaşandı.

Metro hattında yolcu taşıyan trenden Aksaray İstasyonu'na geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle duman çıktı.

Yolcular, anonsla trenden indirilerek istasyon boşaltıldı.

Olay nedeniyle seferler bir süre yapılamadı, istasyon yolcu girişine kapatıldı.

Duman tahliyesinin ardından sorunun giderilmesiyle seferler normale döndü.
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