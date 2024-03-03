Ekrem Reklamoğlu'nun icraat yalanı! Bakın milleti nasıl kandırıyormuş

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun https://www.ekremimamoglu.com/ adlı internet sitesinde "Neler Yaptık" bölümündeki aşırtma ifadeler şaşırtıyor. Sitede, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nı tamamen yenilendiği söylenirken gerçekte ise görüntü çok farklı. Yine aynı sitede Sultangazi'deki doğalgaz dağıtımındaki sıkıntıyı Sultangazi Belediyesi'nin işbirliği ve çabası yokmuş gibi hiçe sayarak kendilerinin çözdüğü iddia ediliyor. İşte sitede yer alan çarpıklıklar:

'BAŞTAN AŞAĞIYA YENİLEDİK'

Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı ile ilgili 'Baştan Sona Yeniledik' başlığı ile yer alan metinde, "uzun yıllardır sorunlu olan Esenler Otogarı'nı baştan sona yeniledik" deniliyor. AKŞAM sözde yenilenen otogarın içler arası halini bir kez daha görüntüledi. Otogarın kolonlarındaki yıpranmalar açıkça gözleniyor. Kolon demirleri görünür hale gelmiş durumda. Sitede otogar ile ilgili şu ifadeler var: "Her gün yüz binlerce İstanbullunun kullandığı ama güvenlik, temizlik ve yönetim açısından uzun yıllardır sorunlu olan Esenler Otogarı'nı baştan sona yeniledik. Büyük İstanbul Otogarı yeni hali ile artık yolcular, ziyaretçiler ve çalışanlar için yeni bir kültür alanı da oldu."

İBB: KÖKTEN ÇÖZDÜK

Aynı sitede "İstanbul'da Doğalgaz Sorunu Çözülüyor" ana başlığında "Sultangazi Doğalgaza Erişti" ara başlığı var. Açıklayıcı metinde doğalgaz meselesiyle ilgili "Sultangazi doğalgaz sorununu çözdük. Sultangazi Cebeci, Zübeyde Hanım ve Habibler Mahallesi'nde yaşayan yüzlerce haneyi yıllar sonra doğal gazla buluşturduk. Sultangazi bölgesinde yaşayan İstanbullularımızın kış aylarında yaşadığı kömür, odun ve sıcak su problemini kökten çözdük" deniliyor.

MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bölgedeki sorunun çözülmesinde belediyenin üstlendiği role dikkat çeken Yiğit, "Bölgenin mülkiyet problemi nedeniyle, İGDAŞ tarafından herhangi bir yatırım yapılmamıştı. İGDAŞ ile yapılan görüşmelerde yatırım yapılması için İGDAŞ'ın belediyeye yazdığı 22.03.2021 tarihli yazıyla Sultangazi Belediyesi tarafından her türlü sorumluluğun alınması halinde projelendirme çalışmalarının yapılabileceği, aksi durumda doğalgaz hizmeti verilemeyeceğini belirtmişlerdir. Tüketiciye doğalgaz hizmetinin verilmesi sorumluluğu İGDAŞA aittir. İGDAŞ'ın tüketicinin evinin girişine kadar doğalgaz hattının getirilmesinden sorumludur" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YALAN

İmamoğulu'nun tamamen yeniledik dediği Büyük İstanbul Otogarı'nda sadece boya ve temizlik çalışması yapıldı. 'Deprem güçlendirmesi yapacağız' denilen otogarda kolonların demirleri çürümek üzere.

GERÇEKLER

KOLON DEMİRLERİ GÖRÜNÜYOR

İmamoğlu'nun yeniledik dediği otogarda , dökülen sıvalar sonucu kolon demirleri pas tutmaya ve çürümeye başladı.

DOĞALGAZ

EVLERE ULAŞTI

Mehmet Yiğit, "Sultangazi Belediyesi tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 10.09.2020 tarihli yazı ile doğalgaz hizmeti verilmesi amacıyla uygunluk oluru aldı. Bunun üzerine de Belediye meclisinde alınan 08.07.2021/72 tarihli karar ile bölgede İGDAŞ tarafından yapılacak yatırımların sorumluluğu, Sultangazi Belediyesi tarafından üstlenilmiş ve bölge halkı doğalgaza kavuşabilmiştir" ifadelerini kullandı.