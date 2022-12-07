  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüntüler ortaya çıktı! İyi Parti’de kadına tekme tokat saldırı

Solcu Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çok fena tokatladı! Bay Kemal, sittin sene kendine gelemez artık

Çöplüğün üzerinde toprak olmadan tarım yapmaya başladı! Aldığı sonuç herkesi şaşkına çevirdi

Bir yanda Erdoğan bir yanda Kılıçdaroğlu, Demirtaş, Kavala! Saadet Partili kaç kişi bu temenniye 'amin' der?

Tayyip Erdoğan, Şahan Gökbakar'a bakın ne diye seslenmiş! Herkesin merak ettiği o olayı anlattı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a büyük kıyak! Karar duyuruldu

Flaş gelişme! CHP'de 40 il başkanı istifa ediyor

Rakamlarla cevap! Tevfik Göksu İmamoğlu’nun maskesini indirdi

Semt pazarları mı süper marketler mi? Neredeyse yarı yarıya daha ucuz!

Ukrayna-Rusya savaşının en korkunç görüntüsü! O anlar kaydedildi! Kanınız donacak
Gündem Ekrem İstanbul'u dünyaya rezil ediyor! Raylar üzerinde tramvay yerine insan var
Gündem

Ekrem İstanbul'u dünyaya rezil ediyor! Raylar üzerinde tramvay yerine insan var

Gözünü cumhurbaşkanlığı adaylığına diken CHP'li Ekrem İmamoğlu 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları dünyaya rezil etmeye devam ediyor. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında oluşan teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Tramvaydan inen yolcular iki durak arasında raylar üzerinde yürümek zorunda kalırken, yapılan çalışmanın ardından seferler normale döndü.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 18:35:00 - 2022-12-07 18:37:47

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı, Fındıkzade tramvay durağında raylarda oluşan arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler bir süreliğine Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar arasında gerçekleştirildi. Tramvaydan inen yolcular iki durak arasında yürümek zorunda kaldı. Ekiplerin bölgeye gelerek yaptığı yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kendini dev aynasında gören iş bilmez Ekrem: Bizim başarımız 6'lı masanın işini kolaylaştıracak!
Kendini dev aynasında gören iş bilmez Ekrem: Bizim başarımız 6'lı masanın işini kolaylaştıracak!

Siyaset

Kendini dev aynasında gören iş bilmez Ekrem: Bizim başarımız 6'lı masanın işini kolaylaştıracak!

Bu kavga Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu kavgası değil!
Bu kavga Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu kavgası değil!

Siyaset

Bu kavga Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu kavgası değil!

Ekrem'in yoldaşları ayvayı yedi: İBB’ye terör soruşturması için tarih verildi!
Ekrem'in yoldaşları ayvayı yedi: İBB’ye terör soruşturması için tarih verildi!

Gündem

Ekrem'in yoldaşları ayvayı yedi: İBB’ye terör soruşturması için tarih verildi!

Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu "ipleri koparıyor" iddiası

Siyaset

Ekrem İmamoğlu "ipleri koparıyor" iddiası

İstanbul dökülüyor Ekrem kiliseleri ihya ediyor!
İstanbul dökülüyor Ekrem kiliseleri ihya ediyor!

Gündem

İstanbul dökülüyor Ekrem kiliseleri ihya ediyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23