Ekrem İstanbul’u borca boğuyor

Buğra Kardan İstanbul

Yatırım yerine reklam, eser yerine polemik üreten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na güven dip seviyede. Yerel seçimlerde DEM’le ittifak yaparak İBB Meclisi’nde çoğunluğu elde eden ve “engelleniyoruz” bahanesi ortadan kalkan İmamoğlu’nun geçenlerde 4 milyar 200 milyon tutarında iç, 250 milyon dolar tutarında dış borç yetkisi alması tepkilere neden oldu.

Şehri borca boğuyor

akit aracılığıyla borçlanmaya tepki gösteren AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da şunları söyledi: “Biz, önceki dönem de İstanbul’un menfaatine, hayrına olacak metro projelerine ‘evet’ demiştik. Ama hiçbir şey yapmadılar. Hattaz kendileri ‘hayır’ oyu kullandılarr. Yeni dönemde İmamoğlu yönetiminin bahanesi kalmadı. Borçların yerinde kullanılıp kullanılmadığına bakacağız.

AK Parti'ye denetim kaldı

“İBB Meclisi’nde kontrol görevimizi hakkıyla ifa edeceğiz. Denetim raporları, önergelerle olanları sorup sorgulayacağız. Meclis oturumlarında ve komisyonlarda İhmalleri, yanlışları paylaşacağız. Alınan borçların ulaşım için mi, deprem için mi yoksa reklam için mi kullanılacağını göreceğiz. Denetimlere de uyarılara da daha kararlı şekilde devam edeceğiz. İstanbul halkının hakkını yedirmemek için elimizden geleni yapacağız. Taşınmaz satışlarıyla da alâkadar olacağız. İmamoğlu yönetimi İETT’ye ait Ayazağa garajını sattı. Biz de yargıya müracaat ettik. Dün yaptıkları bugüne ışık tutuyor. Odağında İstanbul olmayan, siyasi kariyeri bulunan birinin atacağı adımlara işaret ediyor.

Kadrolaşma sürüyor

“Kadrolaşmayla ilgili dosyaları da unutmamak gerek. Bu dosyalar, kadrolaşmanın devam edeceğini ortaya koyuyor. Kafalarda soru işaretleri var. Tereddütleri ortadan kaldıracak ya da kaldırmayacak olan ise İmamoğlu yönetimi. Biz, denetim görevimizi lâyıkıyla ifa edeceğiz. İhaleleri de ele alacağız. İETT’nin 11 milyar lira tutarında mal ve hizmet giderleri var. Bu 11 milyar liranın 4.5 milyar lirası CHP’li Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu şirkete verildi. bu duruma kuvvetimiz oranında ‘dur’ diyeceğiz. 2019’da faaliyete geçmiş bir firmaya verilen ihaleler belli. Sorularımız, uyarılarımız olacak.”

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