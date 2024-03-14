Ekrem İstanbullulara Ramazan'ı rezil etti!
İstanbul'da metrolardaki insan selinin yanı sıra metrobüslerde de izdiham yaşandı.
İş bilmez Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara Ramazan'ı rezil etti.
Metroda dün gündem olan izdiham görüntülerinden sonra metrobüslerden de benzer görüntüler geldi.
İftar saatinin yaklaşmasıyla evlerine gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar zorluk yaşadı.
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Yenibosna metrobüs durağında evlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların kalabalık nedeniyle yürüyemediği görüldü. Öte yandan trafik de durma noktasına geldi.
İstanbul'da dün de metroda yaşanan izdiham gündem olmuştu.
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