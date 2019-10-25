Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile İyi Partililer arasında gerginlik!
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Güngören'deki pazar esnafını ziyareti sırasında CHP'liler ile İyi Partili vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. İyi Partili olduğunu belirten bir kadın İmamoğlu'nun kurmaylarının yanlarında yürümelerine izin vermediğini söyledi.25 Ekim 2019 Cuma 13:31
Seçim kampanyası sırasında ziyaret ettiği Güngören Haznedar Pazarı'na bir kez daha giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında yanına gelen ve İYİ Partili olduğunu belirten kadının sözleri ise tansiyonu yükseltti.
Ortam bir anda gerildi
Ekrem İmamoğlu'nun kurmaylarının kendilerini geri çektiğini ve İmamoğlu'nun yanında yürümelerine izin vermediğini belirten kadının sözleri, ortamı bir anda gerdi.
İmamoğlu müdahale etti
Bu sözler üzerine suratının düştüğü gözlenen İmamoğlu, duruma müdahale ederek büyük bir krizin önüne geçti
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