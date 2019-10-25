0553 313 94 23

Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile İyi Partililer arasında gerginlik!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Güngören'deki pazar esnafını ziyareti sırasında CHP'liler ile İyi Partili vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. İyi Partili olduğunu belirten bir kadın İmamoğlu'nun kurmaylarının yanlarında yürümelerine izin vermediğini söyledi.

25 Ekim 2019 Cuma 13:31

Seçim kampanyası sırasında ziyaret ettiği Güngören Haznedar Pazarı'na bir kez daha giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İmamoğlu'nun ziyareti sırasında yanına gelen ve İYİ Partili olduğunu belirten kadının sözleri ise tansiyonu yükseltti.

Ortam bir anda gerildi

Ekrem İmamoğlu'nun kurmaylarının kendilerini geri çektiğini ve İmamoğlu'nun yanında yürümelerine izin vermediğini belirten kadının sözleri, ortamı bir anda gerdi.

İmamoğlu müdahale etti

Bu sözler üzerine suratının düştüğü gözlenen İmamoğlu, duruma müdahale ederek büyük bir krizin önüne geçti

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 13:31
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. CHP
  4. İYİ Parti
  5. Güngören

YORUM YAZ

  • Sinan Karabulut Sinan Karabulut 12 sa önce
    sizin imamogluundan başka işinizyokmu
  • aliçoaliço13 sa önce
    Ne var bu görüntüde şimdi...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP’de çifte standart! "YPG terör örgütü değil" demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
  1. CHP’de çifte standart! "YPG terör..
  2. Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet!..
  3. Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün..
  4. Disleksi belirtileri nelerdir?
  5. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı!
  6. Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte..
  7. Mevlid Kandili 2019 ne zaman?
  8. Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
  9. Ayak mantarına yol açan faktörler..
  10. Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak..
  11. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır?
  12. Kuru iğne tedavisi nedir?
  13. CHP'li Erdal Aksünger skandal..
  14. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
  15. Pazartesi günü okullar tatil mi?
  16. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK..
  17. Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi..
  18. Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler..
  19. Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna..
  20. Türkiye için bomba SU-35 iddiası!
  21. Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi!
  22. NASA'dan kritik açıklama! Tarih verip..
  23. Donald Trump’tan flaş sözler:..
  24. Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de..
  25. Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk..
  26. Enerji Bakanı Dönmez: Milli enerji ve..
  27. İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı!..
  28. AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
  29. Erdoğan, "Büyük destek var" demişti!..
  30. Meral Akşener, partisinin yıl..
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!