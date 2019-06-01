Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Kemal Kılıçdaroğlu gibi büyük bir “kampanya” ile parlatılmaya çalışılan Ekrem İmamoğlu’nun köpüğünün söndüğünü, yaldızının döküldüğünü vurgulayan Gazeteci/Yazar Hikmet Genç, Vatandaşa ‘Senin beynin uyuşmuş, sen git kendi dinini sorgula, sen ki karar veriyorsun, yazık sana!’ diyerek saldıran CHP Adayı’nın gerilemekten kaynaklanan gerilimine dikkat çekti.

Ak Parti yöneticilerinin eline gelen raporlar da, bu duruma işaret ediyor: “İmamoğlu düşüşte, bundan dolayı iyice agresifleşti. Rüzgâr Yıldırım’a döndü.”

Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, yaldızı döküldü.



Bu ifadeler Gazeteci Yazar Hikmet Genç’e ait.

Genç, büyük bir “yandaş medya” rüzgârıyla ve özellikle de uluslararası medya desteği ile kampanya yürüten Ekrem İmamoğlu’nun son süreçte hızla irtifa kaybettiğine ve bundan dolayı da gerildiğine vurgu yaptı.

Genç, “Vatandaşla diyalog görüntüleri kısıtlandı. Daha az video klip yayınlanıyor!..



Ve tabii konuşurken; Temas yok, temas yok!.. ‘Senin beynin uyuşmuş’, ‘sen git kendi dinini sorgula’, “sen mi karar veriyorsun, yazık sana” demek.

Gözleri belertip ’Ukalalık yapma’, diye dayılanmak ya da sinirinden dişlerini sıkarak ‘yanak şapşaplamak’ doğal görüntüler artık. Fetö ve PKK terör örgütleri yönetici ve üyelerinin, ‘CHP adayına destek’ mesajı vermesi vakayı adiye oldu.” ifadelerini kullandı.

Tankları Alkışlayan Zihniyet!

“İşin ilginç yanı CHP’nin kökten laik, ulusalcı, Kemalistleri bundan rahatsız olmuyor…” diyerek Akşam’daki yazısına devam eden Genç, parantez içine de şu cümleyi yerleştirdi:



“(15 Temmuz’da tankları alkışlayanlar da bunlardı. “Mesele Erdoğan’dan kurtulmaksa memleket teferruattır” zihniyeti bu işte.)”



Genç şöyle devam etti:

“Neden terör örgütleri seni destekliyor diye sorulduğunda;

‘Tanımıyorum, ciddiye almıyorum, bana ne?!..’ gibi saçma sapan cevaplar veriyor.

‘İyi de neden, onu bunu değil de, seni destekliyorlar?..’ diye soruyorsun, cevap hazır;

‘Sizin adınıza üzülüyorum!..’

‘Sizin için Yunan, Pontuslu diyorlar, cevabınız nedir?’ diyorsun…

‘Yunan, Rum Pontus montus değilim, ben Trabzonluyum’ diyemiyor.

‘Onları (Yunan Medyasını) adam yerine koymuyorum” diyor… (Sabahtan akşama kadar Ethnos muhabiriyle vakit geçir, sonra; ‘Adam yerine koymuyorum!.’ öyle mi?.. Görüştüğün muhabir ‘kadın’ diye mi yoksa?!..)

Minibüs’ün Arkası!

“Eskiden minibüslerin arkasında acayip yazılar vardı. O zamanların aforizmaları onlardı;

‘Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun’ ‘Alırsın Ford, olursun Lord’, ‘Tek rakibim THY’, ‘Dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı!..’ gibi..

Bir de, ‘polemikte ve retorikte başarılı’ falan diyorlar ya, çok gülüyorum. Seyrettiğimiz tiyatro eski minibüs yazılarından öte bir şey değil…”

Ekrem İmamoğlu’nun devreleri yandı!

“Öfkesini kontrol edemeyen, karakol basmış birine “sevgi kelebeği yüklemesi” yaparsan devreler böyle yanar işte… ‘Buraya bir ünlem (!) koy ve geç’ diyor.., Sosyal medyada ‘Ne kadar anlamlı konuştu., nasıl milleti kucaklıyor ama!?..’ diyorlar...

Diyorum ya, devreler yanmış!..

İbre Yıldırım’a Döndü

Genç’in Ekrem İmamoğlu’ndaki irtifa kaybına dikkat çektiği yazısında yer alan tespitleri Ak Parti Yöneticilerine ulaşan raporlar da doğruluyor.

Yandaş medya, İmamoğlu’nun açık ara önde olduğu iddiasıyla “çöküşü” durdurmaya çalışırken, Ak Parti yönetimine gelen raporlarda, “İmamoğlu’nun rüzgârı kesildi, rüzgâr Sayın Yıldırım’a döndü. İmamoğlu’nun oluşturmaya çalıştığı mağduriyet algısı tutmadı. 31 Mart’ta sandığa gitmeyenlerin büyük bir bölümünün Sayın Yıldırım’a oy vermeleri bekleniyor!” ifadeleri öne çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu, İrtifa Kaybettikçe Hırçınlaşıyor!

Ak Parti yöneticileri, İmamoğlu’nun gittikçe hırçınlaşmasının da “irtifa kaybına” bağlı bir semptom olduğuna dikkat çekiyor.