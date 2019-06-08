Ekrem İmamoğlu'nun hedef aldığı Mehmet Tevfik Göksu’ya FETÖ usulü kumpas

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili sıfatıyla yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun kimyasını bozan Mehmet Tevfik Göksu'ya saldırılar devam ediyor.

Göksu’ya FETÖ usulü kumpas

İmamoğlu'nun iftira edip arkasından ''Onu adam yerine koymadım'' diyerek hakaret savurduğu Göksu, bu kez İmamoğlu yandaşı medyanın FETÖ usulü kumpasına maruz kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Esenler'deki Trabzonlular Derneği'ne yapmış olduğu bayramlaşma ziyareti sırasında Esenlen Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanına gelen bir provokatör önce başkana ''Başkan sen bize Rum, Pontus dedin'' diyerek yaklaştı sonrasında hakaret etmeye başladı.

Vatandaşı yanına çağıran Başkan Göksu'ya hakaretlerine devam eden vatandaşa Trabzonlu vatandaşlar tepki göstermeye başladı.

Bu tepki sonrası tek kişilik provokasyonu tutmayan şahıs ''Başkan ben yıllardır işsizim. Kaç yıldır bir iş bulamadın bana'' dedi. Göksu'nun kendisine yapılan harekete tepki gösterdiği hareket İmamoğlu yandaşı medya tarafından montajlandı.

Göksu'nun başı montajdan geçirilerek kaldırılan videoda gösterilen el hareketinin nedeni kendisine küfür edilmesi. Provokasyonu tutmayan vatandaş sonrasında iş mevzusunu açıyor videonun başı kesildiği için de sanki başkan Göksu kendisine iş isteyen vatandaşı kovmuş gibi gösteriliyor.

40 bin kişiye iş buldu

Öte yandan iş isteyen vatandaşı kovdu denilen Esenler Belediye Başkanı Göksu, göreve geldiği 2009 yılından bugüne kadar ESKAM (Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi) projesi dahilinde 40 bin kişiye iş buldu.