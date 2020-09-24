Ekrem İmamoğlu'nun anlaşması sonrası büyük tepki

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesindeki birçok vaadini yerine getirmedi.

Vaadleri havada kalan CHP’nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki trafik sorununa ilişkin ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile 5 milyon dolar hibe anlaşması yaptı.

Anlaşma sosyal medyada ‘CHP’li belediyeler çöküşte’ etiketi ile gündem oldu.

Vatandaşlar paylaşımlarında Ekrem İmamoğlu’nun geçmiş yönetimin başlattığı metro çalışmasına konmasını gündeme getirdi.

Bunun yanında diğer CHP’li belediyelere de gerekli hizmetleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle tepki vardı.

İşte sosyal medya gelen bazı tepkiler