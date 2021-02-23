  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem İmamoğlu'nu aratmadı! Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakın ne istedi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nu aratmadı! Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakın ne istedi

İzmir'i vuran deprem felaketinde hasar alan belediye binasını bile dayanıklı hale getirmeyen CHP'li Tunç Soyer, kentte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kentsel dönüşüm için borçlanma istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 13:16:00 - 2021-02-23 13:21:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongresi için gittiği İzmir'de birtakım etkinliklere katıldı. Burada Erdoğan ile görüşen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isteği ortaya çıktı.

Seçim döneminde "İBB'nin yeterli kaynağı var. Öz kaynakları ile belediyeyi rahatça yönetirim" diyen kendi gibi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma talebini aratmayan Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm için yardım istedi.

30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.9'luk deprem Bayraklı'daki birçok yapının yıkılmasına neden olurken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Atatürk Meydanı'ndaki ana binasında da hasarlar oluşturmuştu.

Kendi belediye binasını bile depreme dayanıklı hale getiremeyen Tunç Soyer'in kentsel dönüşümden söz ederek borçlanma talep etmesi kamuoyunda manidar karşılandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Soyer, Erdoğan'ın konuyu inceleyeceğini söyleyerek "Doğrusu ben pozitif bir izlenim edindim" dedi.

"35 senedir CHP var burada altyapıyı düzeltin artık"

Geçtiğiz günlerde kentte meydana gelen sel felaketinin ardından İzmirli bir kadın esnaf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepkisi göstermişti:

"Dükkanım yerle bir oldu. Hiçbir şey kalmadı. Altyapımızda çok büyük sorun var. Bir yağmur yağıyor, şuradan geçen araçlar komple ıslatıyor beni. Altyapı gerçekten İzmir'de bitik. Bir vatantaş olarak, bir esnaf olarak benim canım yandı. Bununla ilgili rica ediyorum. 35 senedir CHP var burada. Lütfen altyapıyı düzeltin artık. Altyapıya önem verin. İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Yurt dışına yıllarca gittim. 20 katı fazlası yağmur, kar yağıyor. Orada böyle şeyler yaşanmıyor. Cennet gibi Türkiye'miz neden bu halde. Hollanda'yı biliyorsunuz. Deniz yukarıda.. Onlar çözmüş biz neden çözemiyoruz. Biz de zeki insanlarız.."

Tepki sonrası Kılıçdaroğlu ise "Tam bir afet. Varsa bir sorun çözülecektir." demekle yetinmişti. İzmir'de vatandaşların sorunlarını çözmek yerine Boğaziçi eylemcilerine verdiği destekle büyük tepki alan Tunç Soyer ise "Ders çıkardık merak etmeyin" demişti.

Beklenmedik tepki! İzmir'e giden CHP lideri ter attı
Beklenmedik tepki! İzmir'e giden CHP lideri ter attı

Gündem

Beklenmedik tepki! İzmir'e giden CHP lideri ter attı

İmamoğlu tükürdüğünü böyle yaladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip...
İmamoğlu tükürdüğünü böyle yaladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip...

Gündem

İmamoğlu tükürdüğünü böyle yaladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...
Gündem

Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...

S-400 meselesinin Türkiye ve ABD arasında tali bir mesele olduğunu belirten Strateji Uzmanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Al..
2 ülkeden Türkiye sınırında askeri hamle! Bu hazırlık ne için?
Gündem

2 ülkeden Türkiye sınırında askeri hamle! Bu hazırlık ne için?

ABD, Yunanistan’da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafedeki Dedeağaç’a askeri yığınağını artırıyor. Geçen sene bölgede bir deniz üssüne sahi..
Dahlan'dan aşı oyunu! Yok böyle bir aymazlık
Gündem

Dahlan'dan aşı oyunu! Yok böyle bir aymazlık

Birleşik Arap Emirlikleri’nin tetikçisi Muhammed Dahlan, Filistin’deki seçimlere, bölgenin ihtiyaç duyduğu Kovid-19 aşısını alet etti. Filis..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay