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Ekrem İmamoğlu'ndan yakın arkadaşına görülmemiş torpil!

TCDD'nin açtığı ihaleden İBB'nin elenmesiyle ortalığı velveleye veren Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ni yönetirken yakın arkadaşının 50 bin lira sermayeli şirketine 50 milyon TL'lik ihale verdiği ortaya çıktı. Üstelik bununla da yetinmeyen İmamoğlu, arkadaşını İBB'nin başına geçince Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atadı.

2019-10-20 10:43:00 -
Ekrem İmamoğlu'ndan yakın arkadaşına görülmemiş torpil!

TCDD’nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın depolarını 15 yıllığına kiralamak için açtığı ihaleyi kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nin 1 milyon liralık sermayesini tartışmaya açan Ekrem İmamoğlu yine söylemlerinin tam tersi attığı adımla yakalandı.

İhaleye İBB iştiraklerinin çağrılmadığı iddiası ile ortalığı ayağa kaldıran İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'ni yönetirken yakın arkadaşı Serdal Taşkın'ın 50 bin lira sermayeli şirketine 50 milyon liralık ihale verdi.

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4 yılda 50 milyon lira

Firması Kamu İhale Kurumu üzerinden sadece Beylikdüzü Belediyesi’nden ihale alan Taşkın, 2015 yılından 2019 yılına kadar belediyeden tam 12 ihale aldı. Şirket, ‘Organizasyon hizmet işi’, ‘Belediye online TV hizmet işi’ ve ‘Haber ve duyuru hizmet işi’ adı altında yüksek meblağlı ihaleleri kazandı. Bugüne kadar resmi olarak 50 milyonluk ihale kazanan şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almadığı tespit edildi. Beylikdüzü ihaleleriyle yükselen firma bir anda 4 milyon, 7 milyon, 14 milyon lira gibi yüksek bütçeli ihaleleri kazanmaya başladı.

Genel müdür olarak atadı

İmamoğlu’nun adaylık süreci ve seçim çalışmalarında da görev alan Taşkın'ın kazandığı son ihalede boğazda tekne turu, sucuk-ekmek dağıtımı etkinliklerinin hiç yapılmadığı ama parasını aldığı iddia edilmişti.

İmamoğlu'nun yakın arkadışına son kıyağı ise Kültür A.Ş.'nin başına da genel müdür olarak atamak oldu.

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Yorumlar

misafir

YALANCILIĞI,ALDATICILIĞI KANITLI İMAMOĞLUNUN,BİRÇOK YANLIŞLARINI OLUMLU GÖSTEREREK İNSANLARA,VATANA ZARAR VERME DURUMU OLDUĞUNDAN İBB MAKAMI BOŞALMALI.YERİNE GÜVENİLİR BİRİ GETİRİLMELİ.
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emekli çavuş

BAŞKANLIĞI....SÜRECİNDE......NE...YAPTIKLARINI.....GÖRECEĞİZ.....!!............BUNU.................İSTANBULDA....YAŞAYAN.....VATANDAŞTA...GÖRECEK....!!....BEKLEYİN...GÖRÜN......................LAFLA...SÖZLE...BİR ŞEYLER..OLMUYOR......
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