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Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye "ittifak" ziyareti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, il yöneticileri ve ilçe başkanıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. İmamoğlu buluşmanın amacını, "Seçim sürecindeki ittifakımızın devamıyla ilgili bir toplantı" olarak açıkladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:10
Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye "ittifak" ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda CHP İstanbul il yönetimiyle yaptığı toplantının bir benzerini İYİ Partililerle gerçekleştirdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve il yöneticileri ile 39 ilçe başkanı Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.
Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu toplantıyla ilgili şunları söyledi:

"Temelde, seçim sürecindeki ittifakımızın devamıyla ilgili bir toplantı. Hem geçmiş olan 3 aylık minik bir özeti hem de önümüze dönük bir kısım değerlendirmeleri, İYİ Parti İl Başkanımız ve bütün İstanbul'u temsilen siz değerli başkanlarla sohbet etme arzumuz oluştu. Yaklaşık 1 hafta 10 gün önce CHP yöneticilerimizle bir toplantı yapmıştık. Şimdi İYİ Parti İl Başkanımız ve yöneticilerimizle yapıyoruz"

İmamoğlu'nun ardından söz alan Kavuncu da, "Seçim sonrasında periyodik olarak bir araya gelip, süreci en verimli şekilde, birlikte yürütebilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Seçim öncesinde nasıl canla başla koşturduysak, seçim sonrasındaki süreçte de ki daha önce de konuşmuştuk sürecin birlikte götürülmesi konusunda, o anlayış üzerine devam ediyoruz" diye konuştu.

"İlçelerimizle, ilçe başkanlarımızla sık sık bir araya geliyorum" diyen Kavuncu, şunları söyledi:

"Hemen hemen her gün 2-3 ilçeyi ziyaret ediyorum. İlçe teşkilatlarına, İBB'deki süreci, sizden gördüğüm, duyduğum kadarıyla anlatıyorum. Bugünkü toplantıyla alakalı ödev de Sayın Başkan'dan geldi. ‘İlçe teşkilatlarına, il başkanlık divanına da süreçle alakalı bilgi vereyim' dediler. Biz de bundan çok memnun olduk. Bir yaklaşım ve anlayış var; ben, Başkan'ın kendisine de hep bunu söyledim: İBB milletin malıdır, devletin malıdır. O anlayışla hareket ediliyor. Yönetim, tamamen bu zihniyet üzerine hareket ediyor. ‘Hiçbir şekilde partizanlaşılmayacak' düsturuyla hareket ediliyor. Bugüne kadar da o şekilde hareket edildi. Biz, bu anlayışın sonuna kadar arkasındayız. Başkanın kendisine, sizlerden de aldığım güçle, Türkiye'deki yaklaşımın bu şekilde değişmesi gerektiğini söyledim. Fakat bu, siyasi realitelerin de göz ardı edileceği anlamına gelmiyor."

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:10
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. İYİ Parti

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