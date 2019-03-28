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Ekrem İmamoğlu'ndan Gezi Parkı açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı ve Gezi Park ile ilgili projelerini açıkladı.

28 Mart 2019 Perşembe 21:07
Ekrem İmamoğlu'ndan Gezi Parkı açıklaması

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçilmesi halinde Taksim Meydanı için yeni bir proje hazırlayacaklarını, Gezi Parkı'nın ise korunacağını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan İmamoğlu, "Bir kere oradaki parkın korunması, kesinlikle en doğrusu. İkincisi, orada gerçekten çırılçıplak bir meydan üretildi yani bir beton denizi gibi bir şey ve gerçekten şehrin kimliği olan bir meydan, şu anda kimliksiz bir meydana dönüştü" dedi.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu yönüyle ele aldığımız, elimizde birkaç çalışma da var. Ama gelir gelmez daha topluma açık, şeffaf, beklentileri karşılayan ama mutlaka kimliği olan ve gerçekten İstanbul'u temsil eden Taksim Meydanı'nın o kabiliyete sahip bir projeyle dönüştürülmesinin gerektiğini hissediyoruz."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:07
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