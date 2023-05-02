Ekrem İmamoğlu'ndan Ağrı'da Selahattin Demirtaş güzellemesi!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" sloganı altında konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Sleahattin Demirtaş'ı güzelledi.
İmamoğlu, "Adaletin Ekrem’i de olmaz Selahattin'i de olmaz." dedi.
İmamoğlu, "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" sözlerinin sahibi, Kobani olaylarının baş müsebbibi Demirtaş için yargısız infaz yapıldığını öne sürdü:
"Yargısız infaz hiçbir vatandaşa hak görülemez."
Yaşam
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