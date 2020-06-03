Ekrem İmamoğlu'na hiç beklemediği yerden sert eleştiriler

Geçtiğimiz aylarda fahiş fiyatta 'Yardım Kolisi' hazırlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaştan büyük tepki görmüştü. Bu yardım kampanyasına CHP içinden de sert eleştirel geldi. Video konferans sistemiyle bir canlı yayına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, eve koli göndermek, para göndermek, reçetesini tedarik etmek değildir. Yoksulluğu bitirmektir" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı destek kampanyasındaki gıda kolisinin fiyatı vatandaşlar tarafından büyük tepki çekmiş; öyle ki İmamoğlu, birçok yerde muadillerinin 50 ile 100 TL arasında değiştiği gıda paketi için 150 TL talep etmişti.

Hazırlanan yardım kolisinin içinde yer alan ürünler ve miktarları "Ayçiçek yağı 1 lt, Makarna 3 paket, Bulgur, nohut, mercimek 1 kğ, Çay 48'lik demlik poşet, Bisküvi, helva, gofret, Salça 1 kavanoz, Zeytin 500 gr, Un 1 kg, Tuz - şeker."

İmamoğlu'na eleştiri

İmamoğlu'nun halktan topladığı paralarla yaptığı yardım kampanyasına CHP içinden sert eleştirel geldi. YouTube kanalının bir canlı yayınına katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu şu ifadelerde bulundu;

"Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, yoksulluğu yönetmek değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, yoksullukla mücadele etmektir... Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, yoksulluğu bitirmektir... Biz Cumhuriyet Halk Partililerin görevi, eve koli göndermek, para göndermek, reçetesini tedarik etmek değildir... O koşulların oluşmaması için gelir dağlımında adaleti sağlamaktır. Yoksulluğu bitirmektir... İşsizliği bitirmektir. Kısacası üreten Türkiye'yi yeniden fabrikalarını açan Türkiye'yi kurmaktır. Bizim sorumluluğumuz bu."

Fatih Portakal da sitem etmişti

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, resmi Twitter adresinde İBB'yi etiketleyerek, "İyi bir sey ama! Listeye baktim, bir de listenin değerine. Bedel pahali geldi. Kendi marketime ve 2 de büyük markete sordurdum. Biri “98 TL, diğer ikisi 120 ve 102 TL” dediler. Listede göremediğim bir şey mi var? Ve sizde bu alımları kimler yapıyor? " serzenişinde bulunmuştu.

Kolonya sabun eklendi

Sosyal medyada gelen yoğun eleştiriler karşısında şoke olan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB’nin gıda kolisi üzerinden yapılan tartışmalar üzerine: gıda paketinin yanında sabun ve kolonyadan oluşan ayrı bir hijyen paketi de mevcuttur. İsteyen vatandaş gıda kolisi, isteyen 150₺ maddi destek alacaktır... İBB her daim halkına şeffaf ve kaliteli hizmet verir." savunmasının arkasına sığındı.