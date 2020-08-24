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Gündem Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi
Gündem

Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi

Göreve geldiğinden bu yana tartışmalı kararlara imza atan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘halk süt’ dağıtımı sırasında tepki çeken bir propagandaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:05:00 -
Ekrem İmamoğlu sütleri propaganda aracına çevirdi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara dağıtımını yaptığı halk sütleri bir siyasi araca çevirdi. İmamoğlu, halka sütlerle birlikte vatandaşlara Kanal İstanbul'un aleyhine ifadelerin yer aldığı broşürler gönderdi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun görevi devraldığından beri yaptığı hamleler tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Lübnan’ın Beyrut kentinde yer alan limanda yaşanan patlama sonrası önemi bir kat daha artan Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP’li Ekrem İmamoğlu, halk sütlerin dağıtımı sırasında önemli projenin aleyhine ifadelerin yer aldığı broşürleri dağıtarak büyük bir skandala imza attı.

Sütler propaganda aracı oldu

Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu adımı vatandaşların tepkisini çekti. Birçok vatandaş, ‘Sütleri propaganda aracına çevirdi’ yorumunu yaptı.

23 Nisan skandalı hafızalarda

İBB, 23 Nisan’da çocuklara gönderdiği hediyeleri de siyasi propaganda aracına çevirmişti. Hediyelerin içerisinde yer alan broşürlerde çocuklara siyasi ve dini anlamda akılalmaz mesajlar verilmişti.

İşte belediyenin Kanal İstanbul ile ilgili mesajları

 

 

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Yorumlar

oflu baba

OKUDUK SALLAMADIK KANAL ISTANBUL DIYORUZ BASKADA BIR SEY DEMIYOR SENIDE GORMEK DUYMAK ISTEMIYORUZ ZABITA EKREM
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Europa

C ehalet H usran P arazitleri. Yorgo ekremi demekki yillardir batiya can simidi olarak saklamislar haçli birligi!!!!
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