Ekrem İmamoğlu skandal buluşma sonrası İsmail Küçükkaya'yı suçladı!

TRT ekranlarında katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın ile ilgili iddialara flaş yanıtlar geldi.

CHP'li aday, Küçükkaya'nın kendisine Binali Yıldırım ile de görüşeceğini söylediğini, aksi halde görüşmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

İşte İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları;

''Küçükkaya ile görüşmemiz 15-20 dakika sürdü. Ben 2-3 dakika konuşmuşumdur. O sırada benim boğazıma bir müdahalede bulunuluyordu. Bu süreç bizim sayemizde oldu. Mahir Ünal ve Engin Altay görüştü. Biliyorsunuz Uğur Dündar söz konusuydu. Ben ilk gündeme getiren Didem hanım olmalı dedim. Hem de iki erkek aday ve bir kadının olması iyi olur dedim. Bana dönüş yaptılar Binali Bey, istemiyor denildi. Bana bir kaç isim geldi. Ben kim olursa dedim. Küçükkaya beni aradı ve sizle görüşmek istiyorum, sonra da Binali Bey ile görüşeceğim dedi. İki üç dakika konuştuk. İstediğinizi sorabilirsiniz dedim ve uğurladım. Ondan sonra gidip gitmediği benim işim değil. Kendi aralarında ne geçti bilemem. Beni arayıp sizle görüşeceğim deseydi kabul etmezdim. Bana Binali Bey ile de görüşeceğim dediği için kabul ettim.''