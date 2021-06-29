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Gündem Ekrem İmamoğlu ‘para için’ sözünü yedi CHP’li İBB Sağlık çalışanlarının ücretsiz hakkını elinden aldı
Gündem

Ekrem İmamoğlu ‘para için’ sözünü yedi CHP’li İBB Sağlık çalışanlarının ücretsiz hakkını elinden aldı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘pandemi ve virüs bitene kadar sağlık çalışanları İBB’ye ait araçlardan ücretsiz yararlanabilir’ açıklaması yapmıştı. İstanbul'da pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına ücretsiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım, İSPARK ve misafir odalarını kullanımı hakkı 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak. İmamoğlu, ücretsiz hakkın kaldırılma sebebinin para akışı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 11:34:00 -
Ekrem İmamoğlu ‘para için’ sözünü yedi CHP’li İBB Sağlık çalışanlarının ücretsiz hakkını elinden aldı

CHP’li İmamoğlu, sağlık çalışanlarına verdiği sözden çabuk döndü. Sağlık çalışanları, pandemi ve virüs bitene kadar İBB’ye ait toplu ulaşım, İSPARK ve misafir odalarını ücretsiz olarak kullanabilecek sözünden tedbirlerin esnetilmesi ile anında vazgeçti.

Para, Ekrem’i sözünden döndürdü

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda dört sağlık odası temsilcisi ile bir araya gelen İmamoğlu, ücretsiz hakların neden kalktığını şu sözlerle açıkladı:

İstanbul'un ulaşım sistemi de çalışmak zorunda; çarkları dönmek zorunda. 300 milyon lirayı aşkın katkımız oldu İBB bütçesinden 1 yıl içinde. Ne yazık ki, 1 Temmuz'dan itibaren duracağız. Ama ihtiyaç olduğunda, sadece sağlık çalışanlarımız değil, o emeğin içinde kim varsa yanında olmaya çaba gösteririz.

AK Parti’nin İETT zammını reddetmesini de eleştirdi

CHP’li İBB'nin geçtiğimiz günlerde UKOME'de İETT ücret tarifelerinde istediği zammın reddedilmesini eleştiren İmamoğlu, "Ama başka zorluklar yaşıyoruz. Düşünün biz iyi niyetle aralık ayında ulaşım zammı yapmak için UKOME'ye getirdiğimiz bir kararı nasılsa kapanma var deyip, sadece esnaf mağdur olmasın diyerek taksi ve minibüsçülerin zammını geçirtip 'İETT otobüsünün de zaten yüzde 10'larda ve 20'lerdeyiz geri tutalım. Şu pandemi süreci bitsin ondan sonra zammı yapalım' Bu açıklamayı yapıyoruz. Alt komisyondan da kabul olmasına rağmen geri çekiyoruz kararımızı. Şimdide siyaseten size zam vermiyoruz şeklinde UKOME'de koltuk fazlalığı üstünden bir siyasi karar veriliyor. Bunu ulaşımda da görüyoruz suda da görüyoruz. Bu ayıptır yazıktır. Çünkü bu hizmetler bir insan kentte yaşaması için en önemli hizmetlerdendir" açıklamasını yaptı.

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Yorumlar

Volkan Bulut

Ya merak ediyorum akp döneminde istanbul ve ankarada belediye başkanlarının vakıf adı altından milyonlarca lirayı yandaş vakıflara nasıl hortumlatıldığını neden yazmadınız şimdi ankara ve istanbul büyük şehir belediye başkanlarına çamur atıyorsunuz adamlara herşeyi şeffaf yapıyorlar ve istanbullunun parasını istanbula harcıyorlar vallaha 2023 de gidicisiniz halk artık bu akp iktidarından bıktı yoruldu akp sayesinde Türkiye muz cumhuriyetine döndü..sabırla 2023 seçimlerini bekliyoruz sonra akp tarih oluyor.
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İsmail Uysal

KENDİNİ YÖNETEMEYEN NAMUS SÖZÜ VERİP SÖZÜNDE DURMAYAN İSTANBULUN PARASINI TABLOLARA HEYKELERE VEREN İÇKİLİ DAVETLER YEMEKLER VEREN TATİLDEN BAŞINI ALAMAYAN YALANCI ŞAHSİYETSİZ İSTANBULU NASIL YÖNETECEK.
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