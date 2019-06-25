Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçimlerin ardından mal varlığını açıkladı.25 Haziran 2019 Salı 15:12
Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı.
Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz.” denildi.
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