Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki seçimlerin ardından mal varlığını açıkladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, basın bürosu aracılığıyla kendisinin, eşinin ve babasının mal varlığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada “Ekrem-Dilek İmamoğlu'nun malvarlığı listesini daha sonra da babası Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesini sunuyoruz.” denildi.

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