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Gündem Ekrem İmamoğlu, eşini arabada göremeyince bakın ne yaptı! O anlar böyle paylaşıldı
Gündem

Ekrem İmamoğlu, eşini arabada göremeyince bakın ne yaptı! O anlar böyle paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 12:29:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları sırasında, seçim otobüsünde eşini arabada göremeyince telaşlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları esnasında, seçim otobüsünde eşini göremedi.

 

Arkasına dönerek eşi Dilek İmamoğlu'nu aradı. Telaşla "Dilek Hanım arabada mı?" diye soran İmamoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Yorumlar

Siirtli

İyi de bunu niye haber yapıyorsunuz?..

Abdullah a cevap

Yılarca sizin tabi oldugunuz ideolojiyle mücadele eden adamı algınıza alet ediyonuz rahmetli size laf söylerken ne kadar haklıymış bozuk saat günde iki defa dogru söyler sözü ne kadar dogru
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