Ekrem İmamoğlu, eşini arabada göremeyince bakın ne yaptı! O anlar böyle paylaşıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları sırasında, seçim otobüsünde eşini arabada göremeyince telaşlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları esnasında, seçim otobüsünde eşini göremedi.
Arkasına dönerek eşi Dilek İmamoğlu'nu aradı. Telaşla "Dilek Hanım arabada mı?" diye soran İmamoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.