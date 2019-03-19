Ekrem İmamoğlu 88 caminin yapımına karşı çıkmış!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve 122 CHP'li meclis üyesinin 5 yılda 88 caminin yapımına karşı çıktığı belirlendi. CHP, Fatih'teki Mimar Mehmetağa Camii'ni de 1938 yılında nalbanta çevirmişti ve namaz kılınan kutsal yere atlar bağlanıyordu.

5 yıla 88 camiye ret

Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li üyeler, 2014-2019 yılları arasında AK Parti grubu tarafından İBB'ye sunulan 88 dini tesis alanı(cami) planına muhalefet etti. İmamoğlu ve CHP'li üyeler, 47 dini tesis alanının plan tadilatı, 35 dini tesis alanı tadilatı, 2 dini tesis alanı planına karşı çıkarak ret oyu kullandı. İnşaa edilen 5 caminin ardından da itirazda bulunup, planların yeniden görüşülmesini talep ettiler.

"Bu tavır inönü dönemiyle aynı"

İBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan, İBB Meclisi'nde 2014-2019 arası geçen cami planlarının büyük çoğunluğuna CHP grubunun ret oyu kullandığını belirterek "Bu tavır bize 1939-1945 arası tek partili İnönü döneminde satılan, kapatılan hatta ahıra çevrilen camileri getiriyor. Son 5 yıllık CHP grubu meclis karnesi bize 1939'dan bugüne pek değişen bir şey olmadığını dün cami kapatan zihniyetin bugün cami yapımına karşı çıktığını görüyoruz" dedi.

İşte CHP'nin ret oyu verdiği camiler;

(Sabah)