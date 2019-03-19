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Ekrem İmamoğlu 88 caminin yapımına karşı çıkmış!

CHP-HDP ve İP'in kurduğu ittifakın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve 122 CHP'li meclis üyesinin 5 yılda 88 caminin yapımına karşı ret oyu verdiği liste ortaya çıktı.

19 Mart 2019 Salı 14:52
Ekrem İmamoğlu 88 caminin yapımına karşı çıkmış!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve 122 CHP'li meclis üyesinin 5 yılda 88 caminin yapımına karşı çıktığı belirlendi. CHP, Fatih'teki Mimar Mehmetağa Camii'ni de 1938 yılında nalbanta çevirmişti ve namaz kılınan kutsal yere atlar bağlanıyordu.

5 yıla 88 camiye ret

Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li üyeler, 2014-2019 yılları arasında AK Parti grubu tarafından İBB'ye sunulan 88 dini tesis alanı(cami) planına muhalefet etti. İmamoğlu ve CHP'li üyeler, 47 dini tesis alanının plan tadilatı, 35 dini tesis alanı tadilatı, 2 dini tesis alanı planına karşı çıkarak ret oyu kullandı. İnşaa edilen 5 caminin ardından da itirazda bulunup, planların yeniden görüşülmesini talep ettiler.

"Bu tavır inönü dönemiyle aynı"

İBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Şahan, İBB Meclisi'nde 2014-2019 arası geçen cami planlarının büyük çoğunluğuna CHP grubunun ret oyu kullandığını belirterek "Bu tavır bize 1939-1945 arası tek partili İnönü döneminde satılan, kapatılan hatta ahıra çevrilen camileri getiriyor. Son 5 yıllık CHP grubu meclis karnesi bize 1939'dan bugüne pek değişen bir şey olmadığını dün cami kapatan zihniyetin bugün cami yapımına karşı çıktığını görüyoruz" dedi.

İşte CHP'nin ret oyu verdiği camiler;

(Sabah)

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:52
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. cami
  4. CHP

YORUM YAZ

  • HakanHakan21 dk önce
    Evet kesin ret çıkmış şimdi o 55 cami nereye yapılacakmışta ret oyu verilmiş 300 metre aralıkla cami yapılamaz... ihtiyaç doğrultusunda yapılmalıdır
  • VAZGECVAZGEC32 dk önce
    BAKIN KENDİ AĞZINIZLA SÖYLÜYORSUNUZ İZİN VERMEDİ DİYE DEMEMKKİ YETERİNCE CAMİ VARKİ İZİN VERMEDİ BAŞKA PARTİLER GİBİ SIRF DİNDAR GÖRÜNMEK İÇİN PARAYI CAMİYE GÖMMEMİŞ AÇIK VE NET.
  • çetinçetin37 dk önce
    Allahtan korkun.bu adam cami yapımına karşı çıkmış.bunu haber yapmışsınız ve kınamışsınız.adam çıkar derse camiler boş ne camisi.ve ardından eklese ben cami yapımına karşı çıktım ama bir sor neden dese ve devam ederek ayasofyanın bir an önce dolmasıiçin ve onun bir ana önce açılması için bunlara karşı çıktım ne diyeceksiniz.bak adam üstelik sizin gibi kırati düzgün olmasada kuran bile okuyor.Allah ım bize feraset ve basiret ver bugün doğru bilip dediğimize yarın yanlış dedirtme.
  • hasanhasan46 dk önce
    Camilerle endustri 4.0 ı yakalayacagızİphoneları yapacagızBrunson uçmayacak Trumptwetiyle tir tir titremeyecegiz . Dolar 10 tl olmayacak. Ama EYT işinizi bitirecekaz kaldı
  • HaticeHatice48 dk önce
    Imamoglu guya kuran kursunda yetismis bir gulen taraftari arkadasimiz soylemisti imamogluna oyumu verecegim demisti hayatina bakiyorum oyle bir bilgi yok zaten ulkemizde aileler cocuklarini kuran ogrenmesi icin camiye gonderir ama anladigim kadar gulenin evlerinde yetismis gibi geldi emir buyuk yerden geldi ist,bb baskanligi icin onu sectiler chp de insan kitligimi vardi
  • AyşeAyşe53 dk önce
    CHP dini ancak kullanabiliyorsa sever. Seçim olsun bitsin Ekrem İmamoğlu bir sonraki seçime kadar din defterini kapatır. Beş yılda bir camiye uğramak, Kuran okumak onlara göre kafi.
  • YiğitYiğit1 sa önce
    Bunlar seçim zamanı müslüman olup her gün Cumaya giderler tilaveti bozukta olsa yanına hoca oturtup yasin okur seçim geçtimi özüne döner kadeh tokuşturmaya DEVAM vesselam

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