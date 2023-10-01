Ekrem, İBB’yi iflas ettirmiş

CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkanvekilleri, İstanbul’da istişare toplantısında bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Hatay, Eskişehir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Adana büyükşehir belediye meclislerinin AK Parti grup başkan vekilleri katıldı.

Koltukları için kullandılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, toplantıda, daha önce 5 ilde yapılan toplantıların 6’ncısı için araya geldiklerini söyledi. 5 yılın sonunda CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının, kendilerine verilen yönetim yetkisini şehirlerin ihtiyaçları için değil, kişisel gelecekleri için kullandıklarını gördüklerini vurgulayan Göksu, şunları dile getirdi: “Milletten oy alabilmek için verdikleri sözler, seçim tanıtım broşürlerinde kalmıştır. Göreve geldikleri günden itibaren, beceriksizliklerine bahane arayan CHP’li başkanlar, algı ve yalana başvurmuş, iletişim illüzyonları ile günü kurtarma çabasına girmişlerdir. Bundan dolayıdır ki bu şehirlerimiz her geçen gün geriye gitmiş ve büyük bir yönetim kuraklığı ortaya çıkmıştır. Geride kalan 5 yıl bu şehirlerimiz için ise maalesef kayıp dolu yıllar olmuştur.”

5 yılda iflas etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana tek bir an olsun İstanbul’u gündemine almadığını ifade ederek, şunları anlattı: “Siyasi hırslarının peşinde koşmayı tercih eden İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin yüzde 91’ini tutmamıştır. Bunun yerine büyükşehrin, küçük hesaplar peşinde koşan başkanı olmayı tercih etmiştir. İstanbul son 5 yılda her alanda geriye gitmiştir. ‘Borçlanmak İstanbul’a ihanettir’ diye göreve gelen CHP’li İBB Başkanı, 2019 yılında yaklaşık 28 milyar lira olan İBB’nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB’yi iflas ettirmiştir. İBB Başkanı, 5 yılın sonunda belediyenin öz kaynaklarını yaklaşık 4 kat düşürmüştür. İBB bütçesinin yatırıma ayrılan miktarı ise 3’te 1’e inmiştir. Aday olduğu hiçbir makama gelemeyen ve hevesi hala kursağında olan Ekrem İmamoğlu’nun tek derdi, İBB’nin masası ve kasasıdır. ”

İETT peşkeş ağaç sayısı azaldı

İETT otobüslerinin bakımı için yapılan 6,9 milyar liralık ihalenin 4,1 milyar liralık kısmının, bir CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu firmaya verildiğini aktaran Göksu, sırf yandaş olduğu için tercih edilen firmanın otobüslerin bakımını yapmadığını, İstanbullunun yollarda sıkıntı çektiğini kaydetti. Göksu, 5 yılda çevre-yeşil konusunda elle tutulur hiçbir yatırım yapmayan İBB’nin, arıtma tesisi projelerini durdurduğunu, dikilen ağaç sayısını yüzde 75 azalttığını da söyledi.