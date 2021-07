Ekrem Görçeker kimdir? Ekrem Görçeker nerelidir? Ekrem Görçeker ne iş yapıyor?

Ekrem Görçeker kimdir? Ekrem Görçeker, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra çalışma hayatına atılan Ekrem Görçeker, 1991-1992 yılları arasında Boğaziçi Hediyelik Eşya Tic. A.Ş'de Almanya satış ve pazarlama departmanında çalışmıştır. 1992-1993 yıllarında Moskova'da gıda ihracatı sektöründe faaliyet gösterdi.

Görçeker, 1993 yıllarından itibaren farklı zamanlarda; Bika Servis Oto Onarım ve Yedek Parça Tic. Ltd. Şt. (Renault ve Dacia yetkili satıcılığı), Bika Servis Oto Onarım Tic. Ltd. Şt.(Suzuki ve Hyundai yetkili satıcılığı), Bika Sigorta Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti (Axa Sigorta, Ankara HDI Sigorta, Başak Groupama, Allianz Sigorta ve Güneş Sigorta acentelikleri), Başkent Yöresel Kahvecilik A.Ş (İtalyan kahvesi TESTA ROSSA CAFFE'nin Türkiye Distribütörlüğü), Temiz Enerji A.Ş, DSSA Warranty Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.Görevlerini üstlenmiştir. Ekrem Görçeker Büyükçekmece AK Parti ilçe başkanlığı görevinde bulundu. Ekrem Görçeker AK Parti genel merkez teşkilat başkan yardımcısı İç Anadolu bölge sorumlusu olarak görev yapmakta. Ekrem Görçeker, evli ve 2 çocuk babasıdır.