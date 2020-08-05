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Gündem

Ekrem ‘enkaz devralmadı’ enkaza çevirdi

Göreve geldiği ilk günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, vizyonsuzluğunu ve iş bilmezliğini gizlemek için söylediği ‘enkaz devraldık’ sözlerinin kocaman bir yalan olduğu ortaya çıktı. 25 yıldan bu yana gönül belediyeciliğiyle yönetilen İstanbul’un, 23 Haziran seçimleri sonrası CHP’li İmamoğlu yönetimindeki ekibe ‘Gelir gerçekleşme oranı’ yüzde 99’luk bir İBB bütçesi devrettikleri belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:35:00 - 2020-08-05 09:36:01
Ekrem ‘enkaz devralmadı’ enkaza çevirdi

Yine AK Partili belediye başkanları tarafından ‘çoğu kendi öz kaynaklarına’ dayanan büyük bir yatırımcı kurum devredildiği İmamoğlu’nun ise 2020’nin ilk 6 ayında büyük bir bütçe açığına imza attığı öğrenildi. İBB’nin 2020 yılı için öngörülen gelirinin 21 milyar 250 milyon olarak saptanmasına rağmen, geçtiğimiz 6 ay içinde 6 milyar 715 milyon liralık bir ‘gelir gerçekleşmesi’ sağlayabildikleri kaydedildi. Yılın ilk altı ayında yüzde 32’lik bir ‘gerçekleşme oranını’ ancak denkleyen İmamoğlu’nun; yıl sonu en fazla yüzde 70’lik bir denk bütçe sağlayacağı bunun da 10 milyarlık bütçe açığına sebep olacağı bildirildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

hizipsavar

her hatanın bir bedeli vardır. adamlık hatadan dönüp tövbe etmek ve gerekeni yapmaktır. istanbul eğer gelşeceğinin kaybolmamasını istiyuorsan baş kaldır ibb bas bu adamı istrifa ettir. yoksa istanbul yerle bir olacak. madem çıkardınız şimdi indirin.
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