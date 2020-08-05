Ekrem ‘enkaz devralmadı’ enkaza çevirdi

Yine AK Partili belediye başkanları tarafından ‘çoğu kendi öz kaynaklarına’ dayanan büyük bir yatırımcı kurum devredildiği İmamoğlu’nun ise 2020’nin ilk 6 ayında büyük bir bütçe açığına imza attığı öğrenildi. İBB’nin 2020 yılı için öngörülen gelirinin 21 milyar 250 milyon olarak saptanmasına rağmen, geçtiğimiz 6 ay içinde 6 milyar 715 milyon liralık bir ‘gelir gerçekleşmesi’ sağlayabildikleri kaydedildi. Yılın ilk altı ayında yüzde 32’lik bir ‘gerçekleşme oranını’ ancak denkleyen İmamoğlu’nun; yıl sonu en fazla yüzde 70’lik bir denk bütçe sağlayacağı bunun da 10 milyarlık bütçe açığına sebep olacağı bildirildi.