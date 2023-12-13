Ekrem derebeyi gibi

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Seçim hezimetinin ardından sözde “değişim” vurgusuyla isyan bayrağı açan ve Özgür Özel’i destekleyerek “baba gibi” gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’yi dizayn etmeyi sürdürüyor. Kurultay sonrası gölge lider gibi davranan ve İstanbul belediye başkan adaylarını belirleme yetkisini kendi tekeline alan İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen mevcut ilçe belediye başkanlarını saf dışı bırakmak için harekete geçtiği ortaya çıktı. Akit’in CHP’deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre “değişim”e karşı çıkan ve Kılıçdaroğlu’na açık destek veren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi gözüne kestiren İmamoğlu’nun, iki gün önce makamında kendisini ziyaret ederek icazet alan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der’i desteklediği öne sürüldü.

“Oyum Binali'ye demişti

2019 yerel seçimleri öncesi “bir tane hemşehrim var Binali Yıldırım. Oyum ona. Bu kadar net kusura bakmasınlar” diyerek karşısında yer alan Abdullah Der’i makamında ağırlayan İmamoğlu’nun desteğinin bununla sınırlı kalmadığı öne sürüldü. Abdullah Der’e maddi ve manevi destek veren İmamoğlu’nun sipariş anketleri devreye soktuğu iddia edildi. İBB’nin performansına ilişkin abartılı veriler paylaşan ve beceriksizliğiyle İstanbul’u hizmete hasret bırakan İmamoğlu’nu yüzde 60 oranında başarılı gösteren Piar Araştırma şirketi hazırladığı masa başı ankette Abdullah Der’in mevcut başkan Battal İlgezdi’ye açık ara fark attığı ilan edildi. Sözde ankette İmamoğlu destekli Der’in yüzde 57, İlgezdi’nin ise yüzde 41 oyda kalmasını değerlendiren CHP’liler bunun İmamoğlu ekibinin seçmeni etkilemeye yönelik bir manipülasyon olduğunu belirtti.

Kerimoğlu: İmamoğlu kibirli hasta bir adam

İBB Ekrem İmamoğlu’na karşı kazan kaldırarak rakip olan CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken ifadeler kullandı. Asıl mesleği doktorluk olan Kerimoğlu, İBB’nin şımarık Başkanı İmamoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu. “İmamoğlu’na doktor gözüyle baktığını” ifade eden Kerimoğlu, “Sayın İmamoğlu’nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum” dedi. Kerimoğlu, şunları söyledi: “Geçmişte Sayın İmamoğlu’na iki arkadaş yakınlığıyla baktım, sonra iki belediye başkanlığı yakınlığıyla baktım. Son 1-2 yıldır da Sayın İmamoğlu’na bir doktor gözüyle bakıyorum. Her ne kadar cerrah da olsam, kendisinin psikolojik durumuna bakıyorum. Sayın İmamoğlu’nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum. ‘Bir elimde ayı tuttum, bir elimde güneşi tuttum, İBB Başkanıyım’ ifadesi gerçekten bir kibir ifadesi. Kibir, siyasetçinin olgun düşünmesini ve sağlıklı karar almasının önünde engeldik. Siyasetçiyi zehirler. Oysa biz kibir yerine tevazu, tek kişilik kahramanlık öyküleri yerine ortak akıl, tek adam yerine birlikte yönetim, reklam yerine iş arzusu taşıyoruz.”

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