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Gündem Ekrem Başkanın beğendiği dil, tam 42 sene hapis cezası aldı
Gündem

Ekrem Başkanın beğendiği dil, tam 42 sene hapis cezası aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 08:28:00 - 2024-05-17 08:40:38

Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Kobani davasında mahkeme heyeti sanıklar hakkında vardıkları hükümleri açıkladı. Ekrem İmamoğlu’nun çizgisini beğendiğim dediği Selahattin Demirtaş toplamda 42 yıl hapis cezası alırken.

Erbil merkezli yayın yapan Rudaw’a konuşan Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş’ın siyasette aktif olduğu dönemdeki çizgisini beğendiğini söyleyerek şöyle demişti;  

” Sayın Demirtaş’ın gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. (O dil 37 vatandaşımızın ölmesine neden olmuştu) Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir. Tabi bu söylem seçmende ne kadar etkili olur, olmaz bu benim tespit edebileceğim bir şey değil. Ama elbette beni mutlu etmiştir.”

Sayın İmamoğlu’nun beğendiği o dil dün Ankara 22. Ağır ceza mahkemesinde alınan karar ile 42 yılla cezalandırıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 20 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Toplamda 42 yıl hapis cezası alan Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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Yorumlar

Aaaa

42 yıl ne ya en az 420 yıl almalıydı. 40 yakın insan öldü. Mahkeme az vermiş

Putsavar

Demirtaş'ın neden içerde olduğunu herkes biliyor, millete aptal muamelesi yapmayın.
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