Ekranlara hangi yüzle çıkıyorsunuz? Fondaş gazetecileri rezil eden seçim öncesi konuşmaları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle çıktığı 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden önce Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu pohpohlayan ve algı operasyonu yapan muhalif yandaş gazetecileri rezil eden video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Muhalif yandaş gazeteciler, seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia edip cumhurbaşkanı seçimlerini kazanacağı söyleyerek algı operasyonu yaptı.
Seçimler yaklaştıkça daha da ileri giderek ekranlarda Kılıçdaroğlu'nun balkon konuşmasının hayalini kurup hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılayacaklarını söyledi.
Kimi gazeteciler ise ekranlardan açık açık 'siyaseti inşa ettiklerini' itiraf etti.
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