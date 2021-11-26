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Ekonomi Ekonomiye saldırının arkasında PKK da var
Ekonomi

Ekonomiye saldırının arkasında PKK da var

Terör örgütü PKK’nın sözde elebaşlarından Murat Karayılan, Türkiye’ye doviz kuru odaklı başlatılan ekonomik saldırıların arkasında PKK’nın da parmağının olduğunu iddia etti. Karayılan “43 yıldır Türk devletine karşı çok kapsamlı bir askeri ve ekonomik savaş yürütüldü. Türkiye bütün gücünü savaşa verdiği için aileler bugün geçim sıkıntısı yaşıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:07:00 -
Ekonomiye saldırının arkasında PKK da var

Göksal Çağlav  Ankara

Son günlerde Türkiye ekonomisine başta döviz kuru olmak üzere saldırılar başlatılırken, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar yaparak Türkiye ekonomisini hedef alan güçlerin arasında, terör örgütü PKK ve siyasi uzantıları da yer alıyor. PKK’nın sözde elebaşlarından PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, medya organlarına yaptığı son açıklamada olumsuz seyreden ekonomi üzerinden yine algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Eli kanlı katil, “Bugün Türkiye’deki toplumsal sorunların en başında maddi kaygılar vardır. Yani insanlar geçimini sağlayamıyor. Niye? Çünkü Türkiye’nin tüm gelirleri savaşa harcanıyor. 43 yıldır Türk devletine karşı çok kapsamlı bir askeri ve ekonomik savaş yürütüldü” sözleriyle Türkiye ekonomisine yönelik saldırılarda kullanıldıklarını açıkça itiraf etti.

Tek bir teröristi bile affetmiyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyinde devam eden operasyonlarıyla ağır kayıplar veren ve sona gelen terör örgütünün sözde elebaşı Karayılan, tek bir teröristin bile hareket edemez duruma geldiğini, “Tek bir kişiyi imha etmek için bile 4-5 uçak kaldırıyorlar. Çok büyük masraflar yapıyorlar. Bugün Hakurk ve Haftanin’e kadar tüm sınır boyunca her hareketi tespit edip bombardıman yapıyorlar; obüs, top ve tanklar, helikopterler kullanılıyor. Ve her gün daimi olarak savaş uçakları mutlaka bazı yerleri vuruyor. Aynı şeyi Suriye’de de yapıyorlar. Bu kadar para nereden geliyor. Bilançolara bakın; Türk devleti her gün ne kadar top atıyor! Her gün ne kadar uçak saldırısı yapıyor!” ifadeleriyle ‘bizi öldürmek için para harcıyorlar’ diyecek kadar acziyet içinde olduklarını anlattı.

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