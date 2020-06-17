Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM (AA) - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Sağlık diplomasisi ve yumuşak güç kapsamında 125'den fazla ülkeye tıbbi malzeme yardımıyla merhametli yüzümüz gösterilmiştir. Türkiye'nin salgının başından itibaren gösterdiği kriz yönetimi bir başarı hikayesi niteliğindedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde milletvekilleri, grupları adına söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, vatandaşın gündemi ile Meclis'in gündeminin farklı olduğunu savunarak "Vatandaş, 'Bize çözüm bulun' diyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de, 500 lira yardım aldığında bunu hemen harcamak zorunda olan en az 20 milyon vatandaşın bulunduğunu öne süren Türkkan, iki ay üst üste 500 liralık yardım verilse bunun maliyetinin 20 milyar lira olacağını ve bu 20 milyar liranın anında piyasaya döneceğini söyledi. Bu paranın yarısının da vergi olarak anında geri alınabileceğini kaydeden Türkkan, "Çok değil 10 milyar lira ile ülkenin yarısından çoğuna nefes aldırırsınız." diye konuştu.

Türkkan, koronavirüs salgınında 4 milyon kişinin elektriğinin kesildiğini, 120 bin haneye icra geldiğini, vatandaşın, elektrik, su faturasını ödeyemediğini ifade ederek "Siz, vatandaşa 'kredi' diyorsunuz. Bütçe açığı, yıl sonunda milli gelirin yaklaşık yüzde 7'sine yaslanacak. Bundan sonra kredi vermek isteseniz de kredi verme imkanınız kalmayacak çünkü kimse parasını alamayacağı bir ülkeye borç vermez. Doğal olarak içerideki bankalardan borçlanacaksınız, o bankalar bu sefer vatandaşa kredi veremeyecek hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiyi kurtarmanın mümkün olmadığını öne süren Türkkan, "Ne yaparsanız yapın ne paketi açıklarsanız açıklayın demokrasi, hukuk, adalet olmadığı sürece hiçbir şekilde ekonomiyi düzeltemezsiniz. O yüzden bu sene pozitif büyüme bir yana maalesef küçülmeyle karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.

- "Meclis İçtüzüğü yeniden yazılmalı"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, iki yıla yakın bir süredir başarıyla uygulanan ve terörle, salgınla ve ekonomik saldırılarla mücadele, deprem ve afet yaralarını hızla sarma ve dış politika gibi alanlar başta olmak üzere, her alanda yönetime büyük katkı, imkanlar sunan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum sağlanması da dikkate alınarak Meclis İçtüzüğü'nün, mutlaka, bir an önce yeniden yazılması gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik beklentileri karşılayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Kalaycı, "Döner sermayede kronikleşen sorunlar çözülmeli. Sistem yenilenerek çalışan merkezli ve adaletli bir yapıya kavuşturulmalıdır. Döner sermayenin emekli aylığına yansıtılması için düzenleme yapılmalıdır. Salgınla mücadele sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit kabul edilmelidir." önerilerinde bulundu.

Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığında sözleşmeli personele, 3 yıl sonra kadroya geçme hakkı getirildiğine işaret eden Kalaycı, 7 yıl önce kadroya geçiş imkanı sunulan 4B'lilerin mağdur edildiğini, sözleşmeli personelin kadroya alınmayı beklediğini dile getirdi.

Kalaycı, kamuda statü ve istihdam kargaşasının giderilmesi, sözleşmeli, vekil, geçici, ücretli, kısmi zamanlı personel çalıştırılmasının son bulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin tanı ve tedavi hizmetleriyle dünyayı kendisine hayran bıraktığını dile getiren Kalaycı, "Sağlık diplomasisi ve yumuşak güç kapsamında 125'den fazla ülkeye tıbbi malzeme yardımıyla merhametli yüzümüz gösterilmiştir. Türkiye'nin salgının başından itibaren gösterdiği kriz yönetimi bir başarı hikayesi niteliğindedir." diye konuştu.

Kalaycı, çiftçiler için acil tedbir paketi açıklanması, çiftçiyi, üreticiyi gözeten köklü tedbirlerin uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

- "Alınan krediler, yatırıma gitmemekte"

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, 2008 krizi yaşanırken toplumların çok hızlı davrandığını ve bir koordinasyon gerçekleştiğini anlatarak koronavirüsle ortaya çıkan ekonomik krizle ilgili böyle bir koordinasyon gerçekleşmediğini söyledi.

Kamu-özel iş birliği ortaklıklarının tamamının mahkemelik olacağını ileri süren Katırcıoğlu, "Çünkü hemen hepsi, Kamu İhale Kanunu'nu baypas ederek oluşturulmuş olan kararlardır." dedi.

Bütün kimliklerin kendi içlerine konuştuğunu, diğerini dinlemediğini savunan Katırcıoğlu, "MHP'den veya başka herhangi bir partiden, bir şeyler söylüyor; evet, ona inandığını anlıyorum ben, ona da saygı gösteriyorum ama o, gerçek değil, bana göre gerçek değil; ne yapacağız şimdi?" diye sordu.

Bunun üzerine yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, milletvekilliği düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları'nın Trabzon'da alçak bir terör saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'ü katleden teröristin cenazesine katıldığını hatırlatarak "Bu milletin düşmanına, cenazesine giderek sahip çıkıyorsanız, siz bu milletin hasmıyla berabersiniz demektir. Bu durum çözülmediği sürece Türkiye'de birtakım şeyleri halletmemizin imkan ve ihtimali yok." dedi.

- "Yeni orta vadeli plan yapılmalı"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Kovid-19 döneminde işçiye, esnafa, çiftçiye verilmeyen yardımların "faiz lobilerine" ödendiğini ileri sürerek "Bu yıl beş aylık dönemde Türkiye sadece dış borçları için 65 milyar TL faiz ödemesi yaptı. Halbuki 2020 bütçesinde öngörülen bütçe açığı 139 milyar TL'ydi. Merkez Bankası rezervleri de bu arada eriyor. Sadece Katar'la yapabildiğimiz swap anlaşmasının 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkması, bu rezervlerde oluşan erimenin bir kısmını kağıt üzerinde bir süreliğine telafi etti, erteledi diyelim." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde tarımda yanlış politikaların bugün bedelinin ödendiğini iddia eden Emecan, devletin çiftçiye 175 milyar lira borcu olduğunu ancak bu biriken borcun ödenmediğini söyledi.

Emecan, 2020 bütçesinin salgın sürecinde artık bir anlamı kalmadığını öne sürerek yeni bir orta vadeli plan ve ek bütçe yapılmasını önerdi.

Kamu bankalarının çıkardığı düşük faizli ucuz kredilerin Hazine tarafından yeni borçlanmalarla karşılanacağını kaydeden Emecan, "Bu düzenleme, kamunun zaten yüksek olan borç yükünü daha da artıracaktır. Yani ne yapıyoruz bu borçlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın derdine mi çare oluyoruz? Hayır. Müteahhidin elinde kalmış olan konutları düşük kredilerle kurtarmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi.

Aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine Adan, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

