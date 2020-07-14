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Gündem

Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Türkiye'deki milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomiye yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Söz konusu kanun teklifinde iş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:11:00 -
Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Ekonomiye yönelik yeni kanun teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Teklif ile iş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngörülüyor.

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Yorumlar

serdar

kaç yıl oldu,somadaki maden işçilerinin parası hala verilmedimi?
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