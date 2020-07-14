Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Türkiye'deki milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomiye yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Söz konusu kanun teklifinde iş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.
Ekonomiye yönelik yeni kanun teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
Teklif ile iş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, Kovid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngörülüyor.