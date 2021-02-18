Ekonomiye 79 milyar TL finansman desteği

Toplanan fon büyüklüğünü 2019 yılına göre yüzde 42.9 artışla 122.2 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırdığı fon büyüklüğünü ise yüzde 36.5 artışla 79 milyar TL’ye ulaştırdı. Net kârını da bir önceki yıla kıyasla yüzde 26.2 artırarak 1.4 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 152 milyar TL’ye, öz varlıkları ise 8 milyar TL büyüklüğe yükseldi.

“Sektörün dijital dönüşüm sürecine ivme kazandırdık”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2020 yılı, salgınla ilişkili gelişmeler neticesinde makroekonomik görünümün ve küresel ekonomik aktivenin dalgalı bir görünüm izlediği bir yıl oldu. Salgının etkisinde geçen 2020 yılı boyunca ana odağımızı müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde gidermeyi başardık. Güçlü sermaye yapımız ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla birlikte hissedarlarımızın birikimlerine değer katan atılımlarımıza hız kesmeden yolumuza devam ettik” dedi.

“Finansman kullandırım hacmimizi artıracağız”

Salgınla mücadele sürecinde, mali teşvikler ve ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliği noktasında bankacılık sektörünün de önemli bir rol üstlendiğini belirten Ufuk Uyan, “Bankaların salgınla mücadele döneminde kullandırdığı fonlar, salgından etkilenen bireylerin ve sektörlerin nakit akışlarındaki aksamaların önüne önemli ölçüde geçti. 2020 yılında reel sektöre verdiğimiz desteği bu yıl da sürdüreceğiz. 2021 yılında kullandırılan finansmanda yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme ön görüyoruz.

Tarıma öncelik verilecek

Özellikle yabancı para kaynağımızı efektif bir şekilde reel sektöre kazandırmak adına dış ticaret müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlerimize ağırlık vermeyi sürdüreceğiz. Ayrıca 2021 yılının, başta tarım, turizm ve enerji sektörleri olmak üzere finansman tarafında sektörel çeşitliliği önceliklendireceğimiz bir dönem olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.