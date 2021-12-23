Ekonomist Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Bir zahmet buraya bakın
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, dünyayı ve Türkiye'yi çok yakın bir zamanda gıda krizinin beklediğini söyledi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, büyük bir kıtlığın bizleri beklediğini söyledi.
Ramazan Kurtoğlu, gıda fiyatlarının daha da artış göstereceği konusunda uyarılarda bulundu.
Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Bizler “finansal ekonomide “bir uçtan bir uca savrulurken ve tartışırken, TARIM/Gıda sos veriyor. Gübre-İlaç-Tohum/Fide fiyatları kontroldan çıkmış halde. Bu hiper pahalılık ve kıtlık habercisidir. Bütün olumlu tenkitleri” yandaş-karşıt “kategorisine sokanlar bi zahmet buraya baksın" ifadelerini kullandı.