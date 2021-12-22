Ekonomist Ramazan Kurtoğlu tarih vererek korkuttu: Şok gelişmeler olabilir

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, BBN Türk'te ekranlara gelen Büyük Resim programında konuştu.

Ramazan Kurtoğlu, insanoğlunun gıda ve su krizi ile karşı karşıya kalacağını ve hayat pahalılığının yaşanacağını söyledi.

Şok haberlerin gelebileceğini ifade eden Kurtoğlu, "2022, 2021’den daha kötü geçecek. Bu küresel çete gözünü kararttı. ABD’de 2024‘te seçim olursa 2022’de ABD Senato’nun yenilenme seçimi var. Bu seçimi Donald Trump’ın kazanacağı düşünülüyor. Kamala’nın gelmesi mümkün. Ama şunu ifade edeyim, gıda ve su konusunda çok daha pahalılık yaşayacağız. 2023’e geçişin kırılma yılı olacak. Sürpriz, şok gelişmeler olabilir" dedi.