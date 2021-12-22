  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekonomist Ramazan Kurtoğlu tarih vererek korkuttu: Şok gelişmeler olabilir
Gündem

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu tarih vererek korkuttu: Şok gelişmeler olabilir

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, 2022 yılının bir önceki yıla nazaran daha zor geçeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:06:00 -
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu tarih vererek korkuttu: Şok gelişmeler olabilir

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, BBN Türk'te ekranlara gelen Büyük Resim programında konuştu.

Ramazan Kurtoğlu, insanoğlunun gıda ve su krizi ile karşı karşıya kalacağını ve hayat pahalılığının yaşanacağını söyledi.

Şok haberlerin gelebileceğini ifade eden Kurtoğlu, "2022, 2021’den daha kötü geçecek. Bu küresel çete gözünü kararttı. ABD’de 2024‘te seçim olursa 2022’de ABD Senato’nun yenilenme seçimi var. Bu seçimi Donald Trump’ın kazanacağı düşünülüyor. Kamala’nın gelmesi mümkün. Ama şunu ifade edeyim, gıda ve su konusunda çok daha pahalılık yaşayacağız. 2023’e geçişin kırılma yılı olacak. Sürpriz, şok gelişmeler olabilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Seramoni

Bakın buraya yazıyorum. Bu adam gibi tipler kendilerine analizci felan gibi derler onlar gerilimden beslenir piyasa bizuldukca işleri artar. Hiç birinin bı halt bildiği yok. Sağlıkta olduğu gibi ekonomidede korkuluk bunlar okumaya bile deymez
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay