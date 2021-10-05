Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ‘savaş başladı’ diyerek açıkladı: İnternet kesintisinin arkasında onlar var

Dünya genelinde yaşanan internete erişim sorunu gündeme oturdu. Birçok kişi söz konusu kesintilerin bazı hesaplaşmalar nedeniyle yaşandığını düşünüyor.

Ekonomist ve araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu ise erişim sıkıntısının küreselcilerin bir oyunu olduğunu ifade etti.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Bu gece internet/sanal dünyada deprem oldu. Küreselcilerin “kaostan beslenme”tarzı vardır. Küreselciler-Ulus/milli devletler çatışması yanında küresel elitler arasında da Abd-İngiltere/Çin eksenli bir savaş var. Rockefeller-Rothschild bu savaşın lideri .İnternete Abd-Çin savaşı var" ifadelerini kullandı.