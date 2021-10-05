  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ‘savaş başladı’ diyerek açıkladı: İnternet kesintisinin arkasında onlar var
Gündem

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ‘savaş başladı’ diyerek açıkladı: İnternet kesintisinin arkasında onlar var

Ekonomist ve araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, dünya genelinde yaşanan internet kesintilerine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 11:04:00 - 2021-10-05 12:00:02
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ‘savaş başladı’ diyerek açıkladı: İnternet kesintisinin arkasında onlar var

Dünya genelinde yaşanan internete erişim sorunu gündeme oturdu. Birçok kişi söz konusu kesintilerin bazı hesaplaşmalar nedeniyle yaşandığını düşünüyor.

Ekonomist ve araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu ise erişim sıkıntısının küreselcilerin bir oyunu olduğunu ifade etti.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Bu gece internet/sanal dünyada deprem oldu. Küreselcilerin “kaostan beslenme”tarzı vardır. Küreselciler-Ulus/milli devletler çatışması yanında küresel elitler arasında da Abd-İngiltere/Çin eksenli bir savaş var. Rockefeller-Rothschild bu savaşın lideri .İnternete Abd-Çin savaşı var" ifadelerini kullandı.

Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu nereli kaç yaşında? Ramazan Kurtoğlu hayatı
Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu nereli kaç yaşında? Ramazan Kurtoğlu hayatı

Biyografi

Ramazan Kurtoğlu kimdir? Ramazan Kurtoğlu nereli kaç yaşında? Ramazan Kurtoğlu hayatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Barış

İnternet ağlarının çökmesi sosyal medyanın çökmesi bunlar oyun içinde oyun olduğunu gösteriyor insanların bir anda iletişim ağlarını çökertiyorlar elektrik sistemlerinin devredışı bırakıp bir anda her yeri karanlığa bürünüyor teknolojik alt yapı sistemleri zayıf olan ülkeler malesef böyle oyunlara karşı çaresiz kalabiliyor
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay